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عرض بلدياتي لفرقة ترشيحا للموسيقى العربية دعمًا لإقامة وحدة السكتة الدماغية في مستشفى الناصرة- الإنجليزي



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق




بمبادرة سفيرات مستشفى الناصرة وجمعية أصدقاء مستشفى الناصرة الانجليزي، أقيم يوم الجمعة ال 15 من شباط، عرض "بلدياتي" مقدّم من فرقة ترشيحا للموسيقى العربية دعمًا لإقامة وحدة السكتة الدماغية في مستشفى الناصرة.

أقيم العرض في قاعة مدرسة راهبات مار يوسف، برعاية العديد من أصحاب المصالح في المنطقة، وبحضور المئات من أبناء البلد. يجدر الذكر بأن العرض هو تقدمةً من فرقة ترشيحا كتبرع لإقامة وحدة السكتة الدماغية.


افتتحت البرنامج عريفة الحفل المربية أمينة مصلح يزبك، سفيرة المستشفى وعضو جمعية الأصدقاء. كذلك تخلل الحفل كلمة من مدير مستشفى الناصرة البروفسور فهد حكيم، ومدير عام مؤسسة النازريت تراست السيد ريتشارد ميهيو، واللذان أكّدا على أهميّة توفير كافة الخدمات الطبيّة الضروريّة لأهل المنطقة، وشكرا الحضور والفرقة وكل المتبرّعين والداعمين لإقامة وحدة السكتة الدماغيّة، إن كان ذلك من خلال العرض الأخير أو على مدار الأشهر الأخيرة.


جدير بالذكر أنّ السكتات الدماغيّة هي المسبّب الثالث للوفاة في البلاد، والمسبّب الأوّل للإعاقة، ويعتبر عامل السّرعة في التّشخيص وإعطاء العلاج المناسب من أهمّ العوامل الّتي تساعد على تسريع عمليّة الشفاء. وعليه فقد عملت إدارة مستشفى النّاصرة على الحصول على مصادقة وزارة الصّحة لإقامة الوحدة، واستقدمت أمهر الاطباء بالمجال للعمل إلى جانب أطبّاء المستشفى المهنيّين، وتقوم ببناء وتطوير البنى التحتيّة الوحدة، إذا انتهت مؤخرا من إقامة العيادات التابعة للوحدة، وبدأت بترميم غرف الاستشفاء الخاصة وبتحديث الأجهزة اللازمة للعلاج.




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