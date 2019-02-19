ضربة, جديدة, لنيمار.., جماهير, السامبا, تخذل, أغلى, لاعب, بالعالم,

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ينوي ريال مدريد التخلي عن خدمات نجمه، جاريث بيل، الصيف المقبل، بسبب تراجع مستواه،...
قبل الموقعة المرتقبة بين ليفربول الإنجليزي وبايرن ميونيخ الألماني مساء اليوم...
بلغ مانشستر يونايتد ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، بفوزه على مضيفه تشيلسي (2-0)،...
أكد جوردان هندرسون، قائد نادي ليفربول الإنجليزي، أن فريقه قادر على الفوز ببطولتي...
فوائد الحلبة مهمة جداً لصحة الجسم، شرط تناولها تحت إشراف إختصاصي تغذية أو طبيب،...
وصف مدرب مانشستر يونايتد أولي غونار سولسكاير نجم فريقه التشيلي أليكسيس سانشيز،...
حصلت صحيفة "إكسبرس" البريطانية على أول تعليق من نادي ليفربول الإنجليزي، فيما يخص...
بات أغلب عشاق كريستيانو رونالدو يتقبلون بل ويشيدون بالقرار الذي اتخذه نجمهم...
قبيل مباراة ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وبايرن ميونخ في...
ذكرت تقارير صحفية أن أسطورة كرة القدم الفرنسية السابق زين الدين زيدان أعرب عن...