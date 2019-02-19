رئيس, الأوقاف:, نعمل, على, ترميم, مصلى, باب, الرحمة, لافتتاحه,

قال رئيس مجلس الأوقاف الاسلامية في القدس الشيخ عبد العظيم سلهب "إن الجهود ستتواصل لتمكين الأوقاف من ممارسة حقها الطبيعي في ترميم مُصلى باب الرحمة وافتتاحه للصلاة فيه، وستعمل ما تراه مناسبا للحفاظ على المكان والمصلى؛ ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يكون هذا المكان مهجورا تتهدده المخاطر".

وشدد الشيخ سلهب خلال تفقده وأعضاء من مجلس الأوقاف منطقة "باب الرحمة" داخل المسجد الأقصى اليوم الثلاثاء، بعد وضع قوات الاحتلال أقفال جديدة خلسة عليه، لمنع الأوقاف من فتحها أو استخدامها "على أن المسجد الأقصى خط أحمر، ولا يمكن لأي مسلم أن يتنازل عن ذرة تراب منه".وقال: مجلس الأوقاف حينما زار "باب الرحمة" مارس حقه الطبيعي في الحفاظ على جزء هام ومُصلى من مُصليات المسجد الأقصى، وما قامت به سلطات الاحتلال مرفوض وهو اعتداء على حرمة وقدسية المسجد، ومن حق المصلين أن يُصلّوا في أي بقعة من هذا المسجد المبارك".