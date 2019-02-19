المحكمة, تعدل, بند, اتهام, رائد, رشرش, من, المغار, المتهم, بقتل, صديقته, تهيلا, نجار, من, جينوسار, للقتل, غير, المتعمد,

صادقت النمحكمة المركزية في الناصرة اليوم الثلاثاء على صفقة الادعاء بين النيابة العامة ومحامي الشاب رائد رشرش من المغار المتهم بقتل الشابة تهيلا نجار من جينوسار قرب طبريا .

وتقرر بعد مصادقة القضاة في المحكمة تحويل بند الاتهام من القتل المتعمد الى القتل غير المتعمد.وشهدت قاعة المحكمة بعد المصادقة على تعديل بند الاتهام , حالة غضب من قبل عائلة المغدورة تهيلا نجار وفوضى داخل قاعة المحكمة.والى ذلك فقد نظمت تظاهرة قبالة مبنى المحكمة في الناصرة رفضا لصفقة الادعاء ما بين النيابة العامة ومحامي الدفاع عن الشاب رائد رشرش .ورفع المتظاهرون شعارات تطالب بعدم قبول الصفقة وانزال اشد العقوبة على المتهم .