المحكمة, تعدل, بند, اتهام, رائد, رشرش, من, المغار, المتهم, بقتل, صديقته, تهيلا, نجار, من, جينوسار, للقتل, غير, المتعمد,

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اعتقلت شرطة النقب شابا 18 عاما من سكان مدينة رهط وذلك بشبهة اقدامه على تهديد مدير...
بمبادرة سفيرات مستشفى الناصرة وجمعية أصدقاء مستشفى الناصرة الانجليزي، أقيم يوم...
قال رئيس مجلس الأوقاف الاسلامية في القدس الشيخ عبد العظيم سلهب "إن الجهود ستتواصل...
قدمت النيابة العامة في لواء الجنوب لوائح اتهام بحق 3 شبان من منطقة النقب، تنسب...
اصدرت المحكمة العليا قرارها، اليوم صباحا (١٩.٢.٢٠١٩) برفض التماس موسى ابو رومي...
زار اليوم المدير العام للوزارة شموئيل أبواب بلدة بسمه بهدف الاطّلاع على جهاز...
قال مسؤول العلاقات العامة والإعلام في الأوقاف الاسلامية فراس الدبس، أن الشرطة...
تحقق الشرطة في ملابسات اقدام مجهولين على اضرام النار بسيارة معلم مدرسة في جلجولية...
اعتقلت الشرطة في منطثة المركز 8 اشخاص على خلفية جريمة قتل الشاب الام سمر خطيب 34...
اعتقلت شرطة الناصرة 3 شبان من يافة الناصرة بشبهة الضلوع في حادثة اطلاق نار على بيت...