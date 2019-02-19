اتهام, 3, شبان, من, النقب, بقتل, وتعذيب, حيوانات, وسرقة, مواشي,

قدمت النيابة العامة في لواء الجنوب لوائح اتهام بحق 3 شبان من منطقة النقب، تنسب لهم تهم قتل وتعذيب حيوانات وسرقة مواشي واقتحام محلات.وجاء في لوائح الاتهام ان المتهمين الثلاثة قاموا قبل أسابيع باقتحام القرية الزراعية "ياخيني" في الجنوب بهدف سرقة مواشي .

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