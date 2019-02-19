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ازالة السلاسل والاقفال عن باب الرحمة في المسجد الاقصى



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ازالة السلاسل والاقفال عن باب الرحمة في المسجد الاقصى




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