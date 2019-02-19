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ازالة السلاسل والاقفال عن باب الرحمة في المسجد الاقصى
2019-02-19 10:49:29
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ازالة السلاسل والاقفال عن باب الرحمة في المسجد الاقصى
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