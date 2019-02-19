تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-02-19 12:49:24 الجولان - وفاة المناضل احمد القضماني |  2019-02-19 12:36:50 اعتقال مشتبه 18 عاما من رهط بتهديد مدير مدرسة على خلفية زيارة جنود في الجيش الاسرائيلي للمدرسة |  2019-02-19 12:02:53 التطعيم لا يضمن الوقاية من الإنفلونزا ! |  2019-02-19 11:52:27 عرض بلدياتي لفرقة ترشيحا للموسيقى العربية دعمًا لإقامة وحدة السكتة الدماغية في مستشفى الناصرة- الإنجليزي |  2019-02-19 11:45:21 رئيس الأوقاف: نعمل على ترميم مصلى باب الرحمة لافتتاحه |  2019-02-19 11:44:11 رحيل "جد الاحتباس الحراري" البروفيسور والاس سميث بروكر |  2019-02-19 11:16:15 المحكمة تعدل بند اتهام رائد رشرش من المغار المتهم بقتل صديقته تهيلا نجار من جينوسار للقتل غير المتعمد |  2019-02-19 10:52:30 اتهام 3 شبان من النقب بقتل وتعذيب حيوانات وسرقة مواشي |  2019-02-19 10:32:26 المحكمة العليا ترفض التماس ابو رومي لانتخابات طمرة |  2019-02-19 10:30:27 شموئيل أبواب في زيارة ميدانية لمجلس محلّي بسمه |  2019-02-19 10:16:58 بريطانيا - أم تتعرض لصدمة بعد ولادة طفلتها بـسن مكتملة |  2019-02-19 10:14:41 ريال مدريد يحدد سعر بيل - بين 120 ل 150 مليون يورو |  2019-02-19 10:11:47 ازالة السلاسل والاقفال عن باب الرحمة في المسجد الاقصى |  2019-02-19 09:27:03 اضرام النار بسيارة معلم مدرسة في جلجولية |  2019-02-19 08:40:26 جنائيات الليلة الماضية - اطلاق نار على بيت وسيارة في يافة الناصرة وسطو مسلح على موقع بناء بالكمانة |

الرئيسية | فوت شوف



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

فيديو - جزيرة بحيرة طبريا قائمة رغم الامطار الاخيرة



  |     |   اضافة تعليق



فيديو - جزيرة بحيرة طبريا قائمة رغم الامطار الاخيرة




كلمات متعلقة

فيديو, -, جزيرة, بحيرة, طبريا, قائمة, رغم, الامطار, الاخيرة,

تابعونــا

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مصرع شابة غرقا تل ابيب شاطئ البحر انتشال جثة اسعاف اقرار وفاتها سطو بنك فرع مركنتيل حيفا مشتبه فر هرب من المكان احتراق سفين اضرار جسيمة دون اصابات اطفاء اخماد النار حريق قرية مدرسة مزهر عنان كفر مندا تسلق جبال الهيمالايا دراجة هوائية المدرب أول عربي اسرائيل بلاد عرب يهود اغضان زيتون تظاهرة شعارات تعايش مظاهرة مسجاف البطوف عرابة سخنين عملية طعن شارع يافا القدس اصابات فلسطيني شاب تشييع جثمان المرحوم كفر قرع رضا محمد عثامنة طعن مقتل موسم سباحة 2016 ضحايا غرق اطفال عرب تحذير شواطئ بحر منقذ اصابات حادث طرق مروع مدخل قرية عبلين الشرطة اسعاف مركز حياة الطبي مستشفى اعتقال شخصين الكسيفة شجار عائلي دهس عمور جمعة يوسف مقتل حرق اضرام النار اهالي حي عرابة يوقفون العمر شارع رئيسي الحلو مقاول بلدية ممر مشاه تجمهر رصاصة طائشة ام الفحم داخل شباك غرفة اطفال اطلاق نار ظاهرة شرطة توثيق اطلاق نار فيديو شابين المكر ملثمان مسدس بندقية الرامة الزراعية التكنولوجية الثانوية المدرسة تحتفل تخريج فوجها طلابها ال 54 بث مباشر دوري ابطال اوربا : برشلونةمدريدبث مباشر.دوري ابطال اوربا
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com