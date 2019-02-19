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2019-02-19 11:45:21
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2019-02-19 11:44:11
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2019-02-19 11:16:15
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2019-02-19 10:32:26
المحكمة العليا ترفض التماس ابو رومي لانتخابات طمرة
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2019-02-19 08:40:26
جنائيات الليلة الماضية - اطلاق نار على بيت وسيارة في يافة الناصرة وسطو مسلح على موقع بناء بالكمانة
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فيديو - جزيرة بحيرة طبريا قائمة رغم الامطار الاخيرة
2019-02-19 10:45:51
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جزيرة بحيرة طبريا قائمة رغم الامطار الاخيرة
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