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المحكمة العليا ترفض التماس ابو رومي لانتخابات طمرة



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



اصدرت المحكمة العليا قرارها، اليوم صباحا (١٩.٢.٢٠١٩) برفض التماس موسى ابو رومي للاستئناف على قرار المحكمة الادارية بحيفا الذي رفض بدوره، استئناف ابو رومي على نتيجة الانتخابات في الجولة الثانية للرئاسة على بلدية طمرة.



هذا ويستدل من حيثيات القرار ان الباب مفتوحا لتقديم قضية مدنية لالغاء الانتخابات في حين توفر الادلة لعدم نزاهة الانتخابات وعدم قانونيتها.


هذا وصرح المحامي دكور انه سيدرس مع ابو رومي متابعة القضية ورفع قضية مدنية لاستصدار قرار تصريحي من المحكمة والغاء نتيجة الانتخابات




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