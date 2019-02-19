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شموئيل أبواب في زيارة ميدانية لمجلس محلّي بسمه



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زار اليوم المدير العام للوزارة شموئيل أبواب بلدة بسمه بهدف الاطّلاع على جهاز التّعليم  ومواكبة تطبيق برامج الوزارة  مثل رفع التّحصيل العلمي في امتحانات النّجاعه ( النّمو والمتساف ) وامتحانات البجروت مع التّركيز على المتقدّمين ل- 5 وحدات في الريّاضيّات ، اللغة الانجليزيّة والعلوم ( الفيزياء، الكيمياء، البيولوجيا ) أهميّة توفير مناخ تعليمي خال من العنف كذلك زيادة عدد الطلاب في التّعليم التكنولوجي بالاضافة لذلك تسليط الضوء على دعم التّربية اللا منهجيّة في ظل الاستثمار الكبير الذي تقوم به الوزارة وتطبيق برنامج تحدّيات وملاءمة  المؤسّسات التّعليميّة للنّشاطات اللا منهجيّة  وزيادة عدد الطلاب في حركات الشّبيبة ومنظّمات الشّبّيبة وانضمام الطلاب  لدورات وبرامج التّربية اللا منهجيّة  كذلك شملت الزّياره مواكبة موضوع البناء والتّطوير مثل المصادقة على بناء مدارس، ميزانيّات تطوير وترميم ، اقامة فناء تعليمي M21 وغرف احتواء  وقد رافق المدير العام في زيارته هذه كل من مدير لواء حيفا في وزارة التّربية د. ساعر هرئيل ، السّيّد عبد الله خطيب مسؤول كبير التّعليم العربي ، مفتّشة لواء حيفا السّيّدة سينا زحالقه وعدد من المفتّشين .

 
بسمه- معطيات عامّة
 
رئيس المجلس المحلّي: السّيّد رائد كبها


مفتّش المدارس: السّيّد زكريا حردان


مفتّشة رياض الأطفال: السّيّدة سناء عبد الخالق، مربّيات أطفال رائدات:  نجلاء كبها -مديرة عنقود روضات (14 روضة) و المازه اغباريّة ( 10 روضات ) .


مفتّش التّعليم فوق الابتدائي: السّيّد عرسان عيادات


مفتّشة الاستشاره التّربويّة : السّيّدة سماهر زعطوط


 مفتّشة التّربية اللا منهجيّة ، السّيّدة رنا معلوف


بسمه : عنقود اجتماعي اقتصادي(2) ،  ميزانيّة للطالب الواحد ( 19,332 شاقلا ) وميزانيّة الطالب في رياض الأطفال ( 13,624 شاقلا ) .


عدد الرّوضات : 26


عدد المدارس: 7


عدد الطلاب 3,471 طالبا


 عدد المعلّمين : 302 معلّما/ة


نسبة الحاصلين على شهادات بجروت : %62 ( %11.4 منهم يتقدّمون ل- 5 وحدات في  الرّياضيّات و%10.3 يتقدّمون ل- 5 وحدات في اللغة الانجليزيّة ) .


طلاب حاصلون على شهادة بجروت اجتماعيّة %90 .


عدد الطلاب الذين يتعلّمون في أطر التّعليم التّخنولوجي : 234 طالبا  ونسبة الحاصلين علة شهادات تأهيل مهني : % 27.4 .


عدد الطلاب المشتركين في  منظّمة الكشّاف : 122  ، طلاب مشاركون في برامج قياده شابّة : 115 .


 
المحطّة الأولى : عين السّهله
 
مديرة المدرسة - المربّية سحر بدران .


عدد الطلاب 383 طالبا ( 246 طالبا في المرحلة الابتدائيّة و- 137 طالبا في المرحلة الاعداديّة ) .


أكّد المدير العام للوزارة في زيارته على أهميّة التّحصيل العلمي في المتساف ( لغة الأم ، الرّياضيّات ، اللغة الانجليزيّة والعلوم )


 الوزارة تقوم بتفعيل عدّة برامج في المدرسة مثل وجود المدرسة في مرحلة متقدّمة من ناحيّة الحوسبة ، برنامج مروم وبرنامج شامل لاستكمالات المعلّمين والتّطوير المهني، مفتاح القلب،  ادارة ذاتيّة وبرنامج :"سيكون حسنا " . مديرة المدرسة عرضت أمام المدير العام معطيات واحتياجات المدرسة .


 
المحطّة الثّانية:اعداديّة برطعه


 
مدير المدرسة: المربّي رائد كبها


عدد الطلاب: 384 طالبا


عدد المعلّمين : 40 معلّما


 
الوزارة تفعّل العديد من البرامج  مثل البحث العلمي، تشجيع المطالعة باللغة العربيّة ، (طالب يرشد طالب) باللغة العبريّة والرّياضيّات ، في المدرسة أقيم فناء تعليمي وهناك مكتنبة ومختبر وهناك حاجة لبناء غرفة احتواء وزوايا تعليميّة والمدرسة ناشطة جدّا في موضوع التّعايش المشترك وتبادل زيارات طلابيّة مع مدرسة مسارات في بردس حنّه   .


وفي نفس الوقت فانّ المدرسة تستوعب طلابا من برطعة الاسرائيليّة وبرطعة الفلسطينيّة  وهذا بحد ذاته يتطلّب جهدا كبيرا .




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