بريطانيا - أم تتعرض لصدمة بعد ولادة طفلتها بـسن مكتملة

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منظر مثير للرعب شهده المارة في أحد الشوارع بالمكسيك عندما شاهدوا رأسا لامرأة في...
توفي البروفيسور والاس سميث بروكر صاحب الفضل في انتشار مصطلح الاحتباس الحراري عن...
أخيراً سنودع المجموعات المزعجة وغير المرغوبة على "واتساب". تطبيق جديد يجري حالياً...
انتهى شجار بين زوجين مصريين حديثين بإلقاء الزوج زوجته من شرفة المنزل، قبل أن...
أفادت صحيفة "واشنطن بوست" بأن السلطات في الولايات المتحدة ألقت القبض على رجل متزوج...
من المنتظر أن يضيء "قمر الثلج العملاق" سماء الأرض، الأسبوع الجاري، وربما سيكون هذا...
لم يعد ممكنا تصور حياتنا اليوم من دون الإنترنت، الوسيلة الأساس للاتصال مع العالم...
حصلت المواطنة التركية رقية ديمير على درجة الماجستير في برنامج الصحة النفسية...
أعلنت شركة "Maserati" المتخصصة بإنتاج السيارات الفاخرة عن نيتها إطلاق أولى مركباتها...
ذكر موقع "Supercars Blog" أن شركة بوغاتي تنوي إطلاق سيارة رياضية فاخرة بسعر قد يصل إلى 16...