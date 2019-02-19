ريال مدريد يحدد سعر بيل - بين 120 ل 150 مليون يورو

ينوي ريال مدريد التخلي عن خدمات نجمه، جاريث بيل، الصيف المقبل، بسبب تراجع مستواه، بحسب تقرير صحفي إسباني.

فقد ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، اليوم ، أن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، سيتخلى عن بيل بمبلغ يتراوح بين 120 و150 مليون يورو.وكان مستوى بيل قد تراجع هذا الموسم، رغم التوقعات بتألقه بعد رحيل كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس.وتسبب الدولي الويلزي في أزمة مؤخرًا، بإشارته المسيئة لجماهير أتلتيكو مدريد، خلال ديربي العاصمة الإسبانية