تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-02-19 12:49:24 الجولان - وفاة المناضل احمد القضماني |  2019-02-19 12:36:50 اعتقال مشتبه 18 عاما من رهط بتهديد مدير مدرسة على خلفية زيارة جنود في الجيش الاسرائيلي للمدرسة |  2019-02-19 12:02:53 التطعيم لا يضمن الوقاية من الإنفلونزا ! |  2019-02-19 11:52:27 عرض بلدياتي لفرقة ترشيحا للموسيقى العربية دعمًا لإقامة وحدة السكتة الدماغية في مستشفى الناصرة- الإنجليزي |  2019-02-19 11:45:21 رئيس الأوقاف: نعمل على ترميم مصلى باب الرحمة لافتتاحه |  2019-02-19 11:44:11 رحيل "جد الاحتباس الحراري" البروفيسور والاس سميث بروكر |  2019-02-19 11:16:15 المحكمة تعدل بند اتهام رائد رشرش من المغار المتهم بقتل صديقته تهيلا نجار من جينوسار للقتل غير المتعمد |  2019-02-19 10:52:30 اتهام 3 شبان من النقب بقتل وتعذيب حيوانات وسرقة مواشي |  2019-02-19 10:32:26 المحكمة العليا ترفض التماس ابو رومي لانتخابات طمرة |  2019-02-19 10:30:27 شموئيل أبواب في زيارة ميدانية لمجلس محلّي بسمه |  2019-02-19 10:16:58 بريطانيا - أم تتعرض لصدمة بعد ولادة طفلتها بـسن مكتملة |  2019-02-19 10:14:41 ريال مدريد يحدد سعر بيل - بين 120 ل 150 مليون يورو |  2019-02-19 10:11:47 ازالة السلاسل والاقفال عن باب الرحمة في المسجد الاقصى |  2019-02-19 09:27:03 اضرام النار بسيارة معلم مدرسة في جلجولية |  2019-02-19 08:40:26 جنائيات الليلة الماضية - اطلاق نار على بيت وسيارة في يافة الناصرة وسطو مسلح على موقع بناء بالكمانة |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

ازالة السلاسل والاقفال عن باب الرحمة في المسجد الاقصى



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



 قال مسؤول العلاقات العامة والإعلام في الأوقاف الاسلامية فراس الدبس،  أن الشرطة أزالت صباح اليوم الثلاثاء، السلاسل الحديدية والأقفال والبوابة الحديدية الخارجية التي وضعتها أمس لباب الرحمة، وأبقت المنطقة مغلقة.



وأوضح الدبس أن قوات الشرطة انتشرت في منطقة "باب الرحمة" داخل المسجد الأقصى، ووفّرت الحراسة والحماية لعصابات المستوطنين خلال اقتحاماتهم للمسجد المبارك ودهمهم منطقة باب الرحمة في جولاتهم الاستفزازية.


وكان مُصلون حطموا يوم أمس السلاسل الحديدية والقفل الذي وضعته الشرطة على بوابة المبنى.


يذكر أن الشرطة أفرجت ليلة أمس عن المعتقلين بشرط الابعاد عن المسجد الاقصى لفترات تتراوح بين الاسبوع الى الأسبوعين.


خبار متعلقة






كلمات متعلقة

ازالة, السلاسل, والاقفال, عن, باب, الرحمة, في, المسجد, الاقصى,

تابعونــا

اعتقال مشتبه 18 عاما من رهط بتهديد مدير مدرسة على خلفية زيارة جنود في الجيش الاسرائيلي للمدرسة اعتقال مشتبه 18 عاما من رهط بتهديد مدير مدرسة على خلفية زيارة جنود في الجيش الاسرائيلي للمدرسة 2019-02-19 | 12:36:50

اعتقلت شرطة النقب شابا 18 عاما من سكان مدينة رهط وذلك بشبهة اقدامه على تهديد مدير...

عرض بلدياتي لفرقة ترشيحا للموسيقى العربية دعمًا لإقامة وحدة السكتة الدماغية في مستشفى الناصرة- الإنجليزي عرض بلدياتي لفرقة ترشيحا للموسيقى العربية دعمًا لإقامة وحدة السكتة الدماغية في مستشفى الناصرة- الإنجليزي 2019-02-19 | 11:52:27

بمبادرة سفيرات مستشفى الناصرة وجمعية أصدقاء مستشفى الناصرة الانجليزي، أقيم يوم...

رئيس الأوقاف: نعمل على ترميم مصلى باب الرحمة لافتتاحه رئيس الأوقاف: نعمل على ترميم مصلى باب الرحمة لافتتاحه 2019-02-19 | 11:45:21

قال رئيس مجلس الأوقاف الاسلامية في القدس الشيخ عبد العظيم سلهب "إن الجهود ستتواصل...

المحكمة تعدل بند اتهام رائد رشرش من المغار المتهم بقتل صديقته تهيلا نجار من جينوسار للقتل غير المتعمد المحكمة تعدل بند اتهام رائد رشرش من المغار المتهم بقتل صديقته تهيلا نجار من جينوسار للقتل غير المتعمد 2019-02-19 | 11:16:15

صادقت النمحكمة المركزية في الناصرة اليوم الثلاثاء على صفقة الادعاء بين النيابة...

اتهام 3 شبان من النقب بقتل وتعذيب حيوانات وسرقة مواشي اتهام 3 شبان من النقب بقتل وتعذيب حيوانات وسرقة مواشي 2019-02-19 | 10:52:30

قدمت النيابة العامة في لواء الجنوب لوائح اتهام بحق 3 شبان من منطقة النقب، تنسب...

المحكمة العليا ترفض التماس ابو رومي لانتخابات طمرة المحكمة العليا ترفض التماس ابو رومي لانتخابات طمرة 2019-02-19 | 10:32:26

اصدرت المحكمة العليا قرارها، اليوم صباحا (١٩.٢.٢٠١٩) برفض التماس موسى ابو رومي...

شموئيل أبواب في زيارة ميدانية لمجلس محلّي بسمه شموئيل أبواب في زيارة ميدانية لمجلس محلّي بسمه 2019-02-19 | 10:30:27

زار اليوم المدير العام للوزارة شموئيل أبواب بلدة بسمه بهدف الاطّلاع على جهاز...

اضرام النار بسيارة معلم مدرسة في جلجولية اضرام النار بسيارة معلم مدرسة في جلجولية 2019-02-19 | 09:27:03

تحقق الشرطة في ملابسات اقدام مجهولين على اضرام النار بسيارة معلم مدرسة في جلجولية...

اعتقال 8 اشخاص على خلفية مقتل سمر خطيب من يافا اعتقال 8 اشخاص على خلفية مقتل سمر خطيب من يافا 2019-02-19 | 09:17:39

اعتقلت الشرطة في منطثة المركز 8 اشخاص على خلفية جريمة قتل الشاب الام سمر خطيب 34...

جنائيات الليلة الماضية - اطلاق نار على بيت وسيارة في يافة الناصرة وسطو مسلح على موقع بناء بالكمانة جنائيات الليلة الماضية - اطلاق نار على بيت وسيارة في يافة الناصرة وسطو مسلح على موقع بناء بالكمانة 2019-02-19 | 08:40:26

اعتقلت شرطة الناصرة 3 شبان من يافة الناصرة بشبهة الضلوع في حادثة اطلاق نار على بيت...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids القدس تلبس حلتها الرمضانية مشاركة واسعة في صلاة التراويح المسجد الاقصى المبارك محطة القطار الخفيف القدس شاب فلسطيني بحوزته سكين تفتيش اعتقال تحقيق مصرع الشاب كمال عزاومة النقب حادث طرق اصطدام سيارة صخور شارع اسعاف شرطة ذاتي مصرع عامل دير حنا مجدي سالم زخرون يعكوف ورشة بناء سقط ارتفاع شاهق معجان ميخائيل كيبوتس شاب اسعاف شرطة وزير والأمن الداخلي أردان جلعاد يصل ام الفحم بلدية وسط حراسة مشددة وانتشار كبير الشرطةنصري شاهين المسن معليا مجهول يعتدي أرض المكر الشرطة التحقيق علي سعيد دراوشة اكسال وفاة الشاب في امريكا قرية مشتبه سفينة ابحار مرسى ايلات الاردن خفر السواحل اعتقال الطيبة شاب 16 مشتبها القدس مقدسيا المسجد الاقصى مواجهات اعتقال شبان الشرطةمدرسة أجيال الناصرة تحتفل احتفال تخريج الفوج السادس من طلاب الثواني عشر الطفل احمد دوابشة ريال مدريد مباراة فوز اشبيليه ستاد بيرنابيو المدرج جبهة البعنة مغارة قام من بين الاموات بلدية . كرمئيل مطالبة قرية دارين توفيق طاطور تخفيف العقوبة الحبس المنزلي الشاعرة الناشطة الرينة قرية محكمة مناقشة بث مباشر ليفربول تشيلسي مباراة دوري انجليزي هدم بيت النقب بيده تهديد غير المعترف بها السلطات مواطن يقوم اهله عراء
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com