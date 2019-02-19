ازالة, السلاسل, والاقفال, عن, باب, الرحمة, في, المسجد, الاقصى,

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اعتقلت شرطة النقب شابا 18 عاما من سكان مدينة رهط وذلك بشبهة اقدامه على تهديد مدير...
بمبادرة سفيرات مستشفى الناصرة وجمعية أصدقاء مستشفى الناصرة الانجليزي، أقيم يوم...
قال رئيس مجلس الأوقاف الاسلامية في القدس الشيخ عبد العظيم سلهب "إن الجهود ستتواصل...
صادقت النمحكمة المركزية في الناصرة اليوم الثلاثاء على صفقة الادعاء بين النيابة...
قدمت النيابة العامة في لواء الجنوب لوائح اتهام بحق 3 شبان من منطقة النقب، تنسب...
اصدرت المحكمة العليا قرارها، اليوم صباحا (١٩.٢.٢٠١٩) برفض التماس موسى ابو رومي...
زار اليوم المدير العام للوزارة شموئيل أبواب بلدة بسمه بهدف الاطّلاع على جهاز...
تحقق الشرطة في ملابسات اقدام مجهولين على اضرام النار بسيارة معلم مدرسة في جلجولية...
اعتقلت الشرطة في منطثة المركز 8 اشخاص على خلفية جريمة قتل الشاب الام سمر خطيب 34...
اعتقلت شرطة الناصرة 3 شبان من يافة الناصرة بشبهة الضلوع في حادثة اطلاق نار على بيت...