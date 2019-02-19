ازالة, السلاسل, والاقفال, عن, باب, الرحمة, في, المسجد, الاقصى,

قال مسؤول العلاقات العامة والإعلام في الأوقاف الاسلامية فراس الدبس، أن الشرطة أزالت صباح اليوم الثلاثاء، السلاسل الحديدية والأقفال والبوابة الحديدية الخارجية التي وضعتها أمس لباب الرحمة، وأبقت المنطقة مغلقة.

وأوضح الدبس أن قوات الشرطة انتشرت في منطقة "باب الرحمة" داخل المسجد الأقصى، ووفّرت الحراسة والحماية لعصابات المستوطنين خلال اقتحاماتهم للمسجد المبارك ودهمهم منطقة باب الرحمة في جولاتهم الاستفزازية.وكان مُصلون حطموا يوم أمس السلاسل الحديدية والقفل الذي وضعته الشرطة على بوابة المبنى.يذكر أن الشرطة أفرجت ليلة أمس عن المعتقلين بشرط الابعاد عن المسجد الاقصى لفترات تتراوح بين الاسبوع الى الأسبوعين.