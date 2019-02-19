هل, تزوجت, أنغام, سرًا, من, موزع, موسيقي, مصري, متزوج؟,

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تواصل الفنانة اللبنانية نوال الزغبي حصد نجاح ألبومها الجديد «كده باي»، حيث حققت...
فاجأ فريق مسلسل «الهيبة» في موسمه الثالث، بطلته، الفنانة اللبنانية سيرين...
ردت الفنانة الإماراتية أحلام على أمنية شيرين بدخول خزنة مجوهراتها وذلك عبر خاصية...
عادت الإعلامية السورية رولا منصور لإثارة الجدل من جديد عبر مواقع التواصل...
شاركت الإعلامية السعودية لجين عمران جمهورها بصورة حديثة جمعتها بوالدها، وهما...
أحيت الفنانة البنانية نجوى كرم حفل عيد الحب، والذي أقيم ضمن فعاليات مهرجان فبراير...
تزامنا مع عيد الحب، أصدر الفنان المغربي كاديل المقيم في إيطاليا أغنية رومانسية...
احتفلت الفنانة الإماراتية أحلام الأربعاء، بعيد ميلادها الـ50، الذي يصادف الثالث...
اعترف المنتج والممثل السعودي خالد منقاح بأنه يتجنب العمل مع الإعلامية الكويتية...
أحيت النجمة اللبنانية مايا دياب أولى فقرات حفل عيد الحب في أحد الفنادق بالقاهرة...