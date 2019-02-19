وقد اتت النيران على مقدمة السيارة مخلفة اضرارا جسيمة في الممتلكات .وقد باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث الذي لم تتضح خلفيته بعد .

تحقق الشرطة في ملابسات اقدام مجهولين على اضرام النار بسيارة معلم مدرسة في جلجولية فجر اليوم الثلاثاء .

تابعونــا

ازالة السلاسل والاقفال عن باب الرحمة في المسجد الاقصى 2019-02-19 | 10:11:47 قال مسؤول العلاقات العامة والإعلام في الأوقاف الاسلامية فراس الدبس، أن الشرطة...

اعتقال 8 اشخاص على خلفية مقتل سمر خطيب من يافا 2019-02-19 | 09:17:39 اعتقلت الشرطة في منطثة المركز 8 اشخاص على خلفية جريمة قتل الشاب الام سمر خطيب 34...

جنائيات الليلة الماضية - اطلاق نار على بيت وسيارة في يافة الناصرة وسطو مسلح على موقع بناء بالكمانة 2019-02-19 | 08:40:26 اعتقلت شرطة الناصرة 3 شبان من يافة الناصرة بشبهة الضلوع في حادثة اطلاق نار على بيت...

غدير كمال مريح تعلن انضمامها الى حزب "منعة لاسرائيل " 2019-02-19 | 08:42:27 أعلنت اليوم مذيعة قناة "مكان" المتلفزة التابعة لهيئة البث الاسرائيلي غدير كمال...

قتيلان بحادث طرق مروع على شارع 60 بين شاحنة وسيارة 2019-02-19 | 08:17:19 اسفر حادث على شارع رقم ٦٠ في الضفه الغربيه عن مصرع شخصين واصابه متوسطه اثر حادث...

اجواء باردة وارتفاع على درجات الحرارة حتى الخميس 2019-02-19 | 05:56:31 اليوم الثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول...

اصابة رجل باطلاق نار في عرعرة 2019-02-18 | 21:54:42 وصل الى مستشفى هيلل يافيه بالخضيرة رجل يبلغ من العمر 43 عاماً وهو مصاب بعيارات...

د.منصور عباس:المسافة بين الاحزاب الأربعة أقرب من قبل ...العربية للتغيير تنفي 2019-02-18 | 21:41:31 عقد مساء اليوم الاثنين في مدينة عكا اجتماع رباعي جمع مركبات القائمة المشتركة من...

طعن سيدتين من الشبلي داخل سيارة قرب دبورية 2019-02-18 | 19:58:35 جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال ان الشرطة تلقت بلاغ عن اصابة شابتين...