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اضرام النار بسيارة معلم مدرسة في جلجولية



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



تحقق الشرطة في ملابسات اقدام مجهولين على اضرام النار بسيارة معلم مدرسة في جلجولية فجر اليوم الثلاثاء .


وقد اتت النيران على مقدمة السيارة مخلفة اضرارا جسيمة في الممتلكات .

وقد باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث الذي لم تتضح خلفيته بعد .




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