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اعتقال 8 اشخاص على خلفية مقتل سمر خطيب من يافا



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



اعتقلت الشرطة في منطثة المركز 8 اشخاص  على خلفية جريمة قتل الشاب الام سمر خطيب 34 عاما من يافا قبل 8 اشهر .


وستطلب الشرطة من المحكمة اليوم النظر بتمديد فترة اعتقالهم على ذمة التحقيق.


يشار إلى أنّه أمر حظر النشر سار المفعول حتّى يوم 05.03.2019 وذلك على أي من البيانات تفاصيل التحقيقات والمشتبهين.


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