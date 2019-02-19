اعتقال, 8, اشخاص, على, خلفية, مقتل, سمر, خطيب, من, يافا,

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قال مسؤول العلاقات العامة والإعلام في الأوقاف الاسلامية فراس الدبس، أن الشرطة...
تحقق الشرطة في ملابسات اقدام مجهولين على اضرام النار بسيارة معلم مدرسة في جلجولية...
اعتقلت شرطة الناصرة 3 شبان من يافة الناصرة بشبهة الضلوع في حادثة اطلاق نار على بيت...
أعلنت اليوم مذيعة قناة "مكان" المتلفزة التابعة لهيئة البث الاسرائيلي غدير كمال...
اسفر حادث على شارع رقم ٦٠ في الضفه الغربيه عن مصرع شخصين واصابه متوسطه اثر حادث...
اليوم الثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول...
وصل الى مستشفى هيلل يافيه بالخضيرة رجل يبلغ من العمر 43 عاماً وهو مصاب بعيارات...
عقد مساء اليوم الاثنين في مدينة عكا اجتماع رباعي جمع مركبات القائمة المشتركة من...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال ان الشرطة تلقت بلاغ عن اصابة شابتين...
اصيبت سيدة تبلغ من العمر 40 عاما بجراح متوسطة اثر تعرضها لاطلاق نار في مدينة...