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جنائيات الليلة الماضية - اطلاق نار على بيت وسيارة في يافة الناصرة وسطو مسلح على موقع بناء بالكمانة



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



اعتقلت شرطة الناصرة 3 شبان من يافة الناصرة بشبهة الضلوع في حادثة اطلاق نار على بيت وسيارة مواطن 45 عاما من سكان حي مراح الغزلان في يافة ليلة امس .


واشارت الشرطة انها تنوي عرض المشتبهين امام المحكمة لطلب تمديد اعتقالهم لاستكمال التحقيق معهم .

يشار الى ان الحادث انتهى دون اصابات تذكر .


اما في قرية الكمانة تم اعتقال شاب 20 عاما بشبهة الضلوع في حادثة اقتحام ورشة بناء في القرية وتهديد الحارس (17 عاما) بمسدس وسرقة هاتف منه اضافة الى فك حاسوب من الة هندسية في الموقع وسرقته.

وافيد ان 3 مشتبهين ملثمين كانوا اقتحموا الموقع فجر اليوم وان  الشرطة اعتقلت حتى الان شابا والبحث عن المشتبهين الباقين جار .

وستطلب الشرطة من المحكمة اليوم النظر بتمديد اعتقال المشتبه به لاستكمال التحقيق معه .





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