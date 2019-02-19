وكانت مريح قد قدمت خلال السنوات الأخيرة نشرة الأخبار الرئيسية باللغة العربية في القناة المذكورة.

أعلنت اليوم مذيعة قناة "مكان" المتلفزة التابعة لهيئة البث الاسرائيلي غدير كمال مريح انضمامها الى حزب "منعة لإسرائيل" برئاسة بيني غانتس.

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