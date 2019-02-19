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غدير كمال مريح تعلن انضمامها الى حزب "منعة لاسرائيل "



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



أعلنت اليوم مذيعة قناة "مكان" المتلفزة التابعة لهيئة البث الاسرائيلي غدير كمال مريح انضمامها الى حزب "منعة لإسرائيل" برئاسة بيني غانتس.



وكانت مريح قد قدمت خلال السنوات الأخيرة نشرة الأخبار الرئيسية باللغة العربية في القناة المذكورة.




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