سيرين, عبدالنور, تفاجئ, تيم, حسن, في, عيد, ميلادها!.., فيديو,

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ضجت وسائل التواصل الإجتماعي خلال الساعات الماضية بخبر زواج الفنانة المصرية...
ردت الفنانة الإماراتية أحلام على أمنية شيرين بدخول خزنة مجوهراتها وذلك عبر خاصية...
عادت الإعلامية السورية رولا منصور لإثارة الجدل من جديد عبر مواقع التواصل...
شاركت الإعلامية السعودية لجين عمران جمهورها بصورة حديثة جمعتها بوالدها، وهما...
أحيت الفنانة البنانية نجوى كرم حفل عيد الحب، والذي أقيم ضمن فعاليات مهرجان فبراير...
تزامنا مع عيد الحب، أصدر الفنان المغربي كاديل المقيم في إيطاليا أغنية رومانسية...
احتفلت الفنانة الإماراتية أحلام الأربعاء، بعيد ميلادها الـ50، الذي يصادف الثالث...
اعترف المنتج والممثل السعودي خالد منقاح بأنه يتجنب العمل مع الإعلامية الكويتية...
أحيت النجمة اللبنانية مايا دياب أولى فقرات حفل عيد الحب في أحد الفنادق بالقاهرة...
توفيت الفنانة المصرية نادية فهمي، صباح اليوم الخميس، عن عمر يناهز 69 عاما، بعد...