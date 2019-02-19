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سيرين عبدالنور تفاجئ تيم حسن في عيد ميلادها!.. فيديو



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



فاجأ فريق مسلسل «الهيبة» في موسمه الثالث، بطلته، الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور، واحتفلوا بعيد ميلادها في كواليس التصوير.



وفي الوقت الذي كان يغني فيه الجميع لسيرين التي تكمل عامها الـ42 يوم 21 فبراير المقبل، فاجأت الأخيرة، بطل العمل، الفنان السوري تيم حسن، واشارت للجميع للغناء له بمناسبة عيد ميلاده، حيث اكمل تيم عامه الـ43 يوم 17 فبراير.


سيرين تلقت تهاني محبيها ومتابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، متمنيين لها النجاح والتوفيق بالمسلسل المنتظر عرضه خلال الموسم الرمضاني المقبل، في الوقت الذي أنثى فانز تيم على مفاجأتها له والاحتفال بعيد ميلاده في الكواليس.


يُذكر أن مسلسل «الهيبة» من تأليف باسم السلكا، إخراج سامر البرقاوي، ويشارك في بطولته، منى واصف، عبده شاهين وأويس مخللاتي، وغيرهم، في الوقت الذي جسدت فيه النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم بطولة الموسم الأول، كما حلّت الفنانة اللبنانية نيكول سابا في دور البطولة أمام تيم بالموسم الثاني، والذي عُرض خلال المارثون الرمضاني الماضي.




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