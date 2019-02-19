قبل, الصدام, المرتقب.., ماذا, تقول, الأرقام, عن, صلاح, وليفاندوفسكي؟,

قبل الموقعة المرتقبة بين ليفربول الإنجليزي وبايرن ميونيخ الألماني مساء اليوم الثلاثاء، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، يرجح المتابعون أن يلعب نجما الفريق محمد صلاح وروبرت ليفاندوفسكي دورا مهما في حسم النتيجة.

ويتصدر المصري لائحة الهدافين بالدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 17 هدفا بالتساوي مع سيرخيو أغويرو مهاجم مانشستر سيتي، لكن عند مقارنته بالهداف البولندي على مدار الموسم، يخسر صلاح "بالأرقام".ويتزعم ليفاندوفسكي صدارة هدافي دوري أبطال أوروبا برصيد 8 أهداف من 6 مباريات، وهو رقم كبير في بطولته المفضلة مقارنة بـ3 أهداف للاعب روما الإيطالي سابقا.ويعتبر "ليفا" سادس أفضل هداف في تاريخ المسابقة، بعد أن وصل لهدفه رقم 53 في البطولة هذا الموسم، وتفصله 3 أهداف عن المركز الخامس الذي يحتله الهولندي رود فان نيستلروي.وبمقارنة التسجيل في جميع المسابقات، يتفوق أيضا النجم البولندي برصيد 25 هدفا في 30 مباراة خاضها، وهو رابع أعلى معدل تهديفي في دوريات أوروبا الكبرى، بعد الأرجنتيني ليونيل ميسي والبولندي كريستوف بياتيك والأوروغواياني إدينسون كافاني.ومن ناحية أخرى، سجل صلاح 20 هدفا في 34 لقاء خاضها مع ليفربول هذا الموسم.ولن تكون مهمة إيقاف ليفاندوفسكي في ملعب "أنفيلد" سهلة أبدا، خاصة مع غياب أبرز 3 مدافعين لليفربول، وهم الهولندي فيرجيل فان دايك والإنجليزي جو غوميز والكرواتي ديان لوفرين.وستترقب جماهير كرة القدم ما سيفعله المهاجمان بلقاء الثلاثاء في ليفربول، قبل أن يلتقيا مرة أخرى إيابا على ملعب "أليانز أرينا" في ميونيخ يوم 14 مارس المقبل.