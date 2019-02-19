اللقطة, المروعة.., فيديو, لحظة, تفجير, الإرهابي, نفسه, في, القاهرة,

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أعلن الديوان الملكي السعودي، الليلة الماضية، وفاة الأمير عبد الله بن فيصل بن تركي...
قتل 3 مصريين بينهم أمين شرطة وسقط عشرات الجرحى، إثر تفجير وسط القاهرة. وضرب...
قال رئيس الوزراء البولندي إن بلاده انسحبت من قمة كانت مقررة في إسرائيل يوم...
أعلن مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى الشرق الأوسط وإفريقيا ميخائيل بوغدانوف، تأجيل...
قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إنه لم يعد بالإمكان التكهن...
من المقرر أن تستبدل المدارس الفرنسية كلمتي "الأم والأب" بـ "الوالد 1 والوالد 2"، بعد...
شهدت السجون السعودية، تنفيذ أول إضراب لعلماء عن الطعام، بعد نحو عامين من توقيفات...
أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أحمد مجدلاني، أن القيادة الفلسطينية لن...
أكدت الرئاسة الفلسطينية أن أي اقتطاع من أموال المقاصة الفلسطينية مرفوض تماما،...
افادت مصادر اعلامية اسرائيلية مساء اليوم الأحد ان جندي اصيب اثر انفجار قنبلة على...