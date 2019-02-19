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هكذا يمكنك منع إدخالك بـ"جروبات" واتساب بدون إذنك



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أخيراً سنودع المجموعات المزعجة وغير المرغوبة على "واتساب". تطبيق جديد يجري حالياً اختباره على أنظمة تشغيل الهواتف المختلفة، ما سيتيح للمستخدم اختيار آلية إضافته إلى أي مجموعة كانت.



كل ما عليك القيام به هو الدخول إلى قائمة الإعدادات، فالحساب، فإعدادات الخصوصية ثم المجموعات لاختيار الإعدادات الأنسب لك.


ويضع تطبيق "واتساب" بنسخته الجديدة المستخدم أمام خيارات ثلاثة، ستسهل عليه ضبط إضافته لأي مجموعات كانت.
ا
لخيار الأول هو السماح لأي كان أن يضيفك إلى أي مجموعة، كما هو الحال منذ إطلاق خدمة المجموعات.
أ
ما الخيار الثاني فلن يسمح سوى لمدراء المجموعات الموجودين ضمن قوائم الاتصال المخزنة لديك بإضافتك، أو أن تتلقى دعوة من مستخدمي تلك المجموعة ليكون لك خيار قبولها أو رفضها.


الخيار الثالث لن يسمح لأحد بإضافتك لأي مجموعة، فبإمكانك إغلاق هذه الخدمة تماماً في وجه جميع أصدقائك، أو معارفك. وسوف يطلب التطبيق موافقتك إذا رغبت بالانضمام إلى أي من المجموعات التي دعيت إليها.




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