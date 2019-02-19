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وفاة الأمير السعودي عبد الله بن فيصل بن تركي



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أعلن الديوان الملكي السعودي، الليلة الماضية، وفاة الأمير عبد الله بن فيصل بن تركي (الأول) بن عبدالعزيز، البالغ من العمر 63 عاما.



وذكر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، أن سبب الوفاة يعود لحريق وقع داخل منزله، ولم تؤكد وسائل الإعلام الرسمية خبر أسباب الوفاة.




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