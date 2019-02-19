مصري, يلقي, زوجته, من, شرفة, المنزل, بسبب, مشادة, كلامية,

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أخيراً سنودع المجموعات المزعجة وغير المرغوبة على "واتساب". تطبيق جديد يجري حالياً...
أفادت صحيفة "واشنطن بوست" بأن السلطات في الولايات المتحدة ألقت القبض على رجل متزوج...
من المنتظر أن يضيء "قمر الثلج العملاق" سماء الأرض، الأسبوع الجاري، وربما سيكون هذا...
لم يعد ممكنا تصور حياتنا اليوم من دون الإنترنت، الوسيلة الأساس للاتصال مع العالم...
حصلت المواطنة التركية رقية ديمير على درجة الماجستير في برنامج الصحة النفسية...
أعلنت شركة "Maserati" المتخصصة بإنتاج السيارات الفاخرة عن نيتها إطلاق أولى مركباتها...
ذكر موقع "Supercars Blog" أن شركة بوغاتي تنوي إطلاق سيارة رياضية فاخرة بسعر قد يصل إلى 16...
خطف قرد في ولاية هاريانا الهندية طفلا في الثانية من عمره، ورفض الإفراج عنه أو حتى...
كشفت وكالة رويترز، أن قراصنة برمجيات استغلوا تكنولوجيا من ابتكار شركة أبل لتوزيع...
كثيرون هم، من يبحثون عن الحب على الإنترنت، ومع حلول "عيد الحب" الذي يصادف يوم...