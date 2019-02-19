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شعب تفجع بوفاة الشابة فريال حسين سعده 46 عاما



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فجعت قرية شعب فجر اليوم الثلاثاء بوفاة الشابة فريال حسين سعدة 46 عاما بعد معاناة مع المرض .


وسيشيع جثمانها اليوم بعد صلاة الظهر مباشرة.


لها الرحمة ولكم من بعدها طول البقاء




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