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قتيلان بحادث طرق مروع على شارع 60 بين شاحنة وسيارة



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



اسفر حادث على شارع رقم ٦٠ في الضفه الغربيه عن مصرع شخصين واصابه متوسطه اثر حادث طرق صعب بين شاحنه وسياره خصوصيه.




طواقم الاطفاء والانقاذ عملت على تخليص العالقين من داخل السياره واتضح ان اثنين قد فارقا الحياه 




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