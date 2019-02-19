قتيلان, بحادث, طرق, مروع, على, شارع, 60, بين, شاحنة, وسيارة,

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قال مسؤول العلاقات العامة والإعلام في الأوقاف الاسلامية فراس الدبس، أن الشرطة...
تحقق الشرطة في ملابسات اقدام مجهولين على اضرام النار بسيارة معلم مدرسة في جلجولية...
اعتقلت الشرطة في منطثة المركز 8 اشخاص على خلفية جريمة قتل الشاب الام سمر خطيب 34...
اعتقلت شرطة الناصرة 3 شبان من يافة الناصرة بشبهة الضلوع في حادثة اطلاق نار على بيت...
أعلنت اليوم مذيعة قناة "مكان" المتلفزة التابعة لهيئة البث الاسرائيلي غدير كمال...
اليوم الثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول...
وصل الى مستشفى هيلل يافيه بالخضيرة رجل يبلغ من العمر 43 عاماً وهو مصاب بعيارات...
عقد مساء اليوم الاثنين في مدينة عكا اجتماع رباعي جمع مركبات القائمة المشتركة من...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال ان الشرطة تلقت بلاغ عن اصابة شابتين...
اصيبت سيدة تبلغ من العمر 40 عاما بجراح متوسطة اثر تعرضها لاطلاق نار في مدينة...