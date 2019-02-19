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مقتل 3 مصريين إثر تفجير وسط القاهرة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قتل 3 مصريين بينهم أمين شرطة وسقط عشرات الجرحى، إثر تفجير وسط القاهرة.



وضرب الانفجار في شارع الكحكيين بالدرب الاحمر وراء الجامع الأزهر.
 
وفرض الأمن المصري طوقا أمنيا لتمشيط منطقة الدرب الأحمر بحثا عن أي متفجرات. كما انتقلت فرق الادلة الجنائية إلى الموقع.




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