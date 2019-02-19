مقتل, 3, مصريين, إثر, تفجير, وسط, القاهرة,

وضرب الانفجار في شارع الكحكيين بالدرب الاحمر وراء الجامع الأزهر.وفرض الأمن المصري طوقا أمنيا لتمشيط منطقة الدرب الأحمر بحثا عن أي متفجرات. كما انتقلت فرق الادلة الجنائية إلى الموقع.

قتل 3 مصريين بينهم أمين شرطة وسقط عشرات الجرحى، إثر تفجير وسط القاهرة.

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