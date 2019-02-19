تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-02-19 05:58:25 مقتل 3 مصريين إثر تفجير وسط القاهرة |  2019-02-19 05:56:31 اجواء باردة وارتفاع على درجات الحرارة حتى الخميس |  2019-02-18 22:57:33 بولندا تنسحب من قمة كانت مقررة في إسرائيل |  2019-02-18 21:54:42 اصابة رجل باطلاق نار في عرعرة |  2019-02-18 21:41:31 د.منصور عباس:المسافة بين الاحزاب الأربعة أقرب من قبل ...العربية للتغيير تنفي |  2019-02-18 19:58:35 طعن سيدتين من الشبلي داخل سيارة قرب دبورية |  2019-02-18 19:44:51 اصابة سيدة (40 عاما) وشاب (22 عاما) باطلاق نار على مخبز في الناصرة |  2019-02-18 19:33:08 قائد ليفربول يراهن على الفوز بالثنائية |  2019-02-18 19:30:55 موسكو تعلن تأجيل زيارة هنية |  2019-02-18 19:23:32 وزارة التّربية تجمّد نشر علامات إمتحانات المتساف على المستوى المدرسي |  2019-02-18 16:44:18 فوز منتخب طالبات الكليّة الأرثوذكسيّة لكرة القدم المصغّرة في بطولة مدارس لواء حيفا |  2019-02-18 16:40:47 مصرع رجل تعرض للدهس على شارع الشاطىء |  2019-02-18 16:39:07 بلدية عرابة تستضيف حلقة نقاش وتدريب لرؤساء ومهندسين البلديات والمجالس المحلية |  2019-02-18 15:47:38 غزة- ارتفاع نسب الطلاق مقارنة بالزواج في 2018 |  2019-02-18 15:45:47 تسيبي ليفني تعلن عن اعتزالها الحياة السياسية |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

اجواء باردة وارتفاع على درجات الحرارة حتى الخميس



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



اليوم  الثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، الرياح جنوبية غربية الى  شمالية غربية خفيفة الي معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.



والأربعاء، يكون الجو غائما جزئيا ويطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة مع بقاء فرصة ضعيفة لسقوط امطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، الرياح جنوبية غربية الى  شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .


والخميس، يكون الجو غائما جزئيا الى صاف ويطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة مع بقاء فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، الرياح جنوبية غربية الى  شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .




كلمات متعلقة

اجواء, باردة, وارتفاع, على, درجات, الحرارة, حتى, الخميس,

تابعونــا

اصابة رجل باطلاق نار في عرعرة اصابة رجل باطلاق نار في عرعرة 2019-02-18 | 21:54:42

وصل الى مستشفى هيلل يافيه بالخضيرة رجل يبلغ من العمر 43 عاماً وهو مصاب بعيارات...

د.منصور عباس:المسافة بين الاحزاب الأربعة أقرب من قبل ...العربية للتغيير تنفي د.منصور عباس:المسافة بين الاحزاب الأربعة أقرب من قبل ...العربية للتغيير تنفي 2019-02-18 | 21:41:31

عقد مساء اليوم الاثنين في مدينة عكا اجتماع رباعي جمع مركبات القائمة المشتركة من...

طعن سيدتين من الشبلي داخل سيارة قرب دبورية طعن سيدتين من الشبلي داخل سيارة قرب دبورية 2019-02-18 | 19:58:35

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال ان الشرطة تلقت بلاغ عن اصابة شابتين...

اصابة سيدة (40 عاما) وشاب (22 عاما) باطلاق نار على مخبز في الناصرة اصابة سيدة (40 عاما) وشاب (22 عاما) باطلاق نار على مخبز في الناصرة 2019-02-18 | 19:44:51

اصيبت سيدة تبلغ من العمر 40 عاما بجراح متوسطة اثر تعرضها لاطلاق نار في مدينة...

وزارة التّربية تجمّد نشر علامات إمتحانات المتساف على المستوى المدرسي وزارة التّربية تجمّد نشر علامات إمتحانات المتساف على المستوى المدرسي 2019-02-18 | 19:23:32

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان وزارة التربية والتعليم للاعلام العربي كمال عطيلة...

فوز منتخب طالبات الكليّة الأرثوذكسيّة لكرة القدم المصغّرة في بطولة مدارس لواء حيفا فوز منتخب طالبات الكليّة الأرثوذكسيّة لكرة القدم المصغّرة في بطولة مدارس لواء حيفا 2019-02-18 | 16:44:18

فاز منتخب طالبات الكليّة الأرثوذكسيّة العربيّة ببطولة لواء حيفا في كرة القدم...

مصرع رجل تعرض للدهس على شارع الشاطىء مصرع رجل تعرض للدهس على شارع الشاطىء 2019-02-18 | 16:40:47

لقي رجل يبلغ من العمر 52 عاماً مصرعه اثر تعرضه للدهس على شارع رقم 2 (الشاطىء) قرب اور...

بلدية عرابة تستضيف حلقة نقاش وتدريب لرؤساء ومهندسين البلديات والمجالس المحلية بلدية عرابة تستضيف حلقة نقاش وتدريب لرؤساء ومهندسين البلديات والمجالس المحلية 2019-02-18 | 16:39:07

استضافت بلدية عرابة حلقة نقاش لرؤساء كل من :عمر واكد نصارعرابة، الدكتور صفوت ابو...

غزة- ارتفاع نسب الطلاق مقارنة بالزواج في 2018 غزة- ارتفاع نسب الطلاق مقارنة بالزواج في 2018 2019-02-18 | 15:47:38

قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي في قطاع غزة حسن الجوجو أن الحصار المفروض على...

تسيبي ليفني تعلن عن اعتزالها الحياة السياسية تسيبي ليفني تعلن عن اعتزالها الحياة السياسية 2019-02-18 | 15:45:47

أعلنت رئيسة حزب "الحركة" تسيبي ليفني بعد ظهر اليوم قرارها عدم خوض الانتخابات...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مالك خطيب جميل طبيب اسنان السجن 20 شهرا بايرن ميونخ ارسنال دوري ابطال اوروبا بث مباشر مباراة حي احمد مناصرة القدس ابو مازن مكتب رئيس الحكومة مصرع شخص رجل اصابة شاب حادث طرق ذاتي مفرق هار دوف شفاعمرو زكريا سواعد بث مباشرمشاهدة مباراة يوفنتوسبث مباشر اون لاين بايرنميونخمشاهدة يلا شوتيلا شوت يوفنتوسبث مباشر صنارة صةر فاضحة مدير معلمة شمال مواقع التواصل الاجتماعي واتس اب التحقيق وزارة التربية التعليم رصاصة طائشة ام الفحم تستقر نافذة منزل الشرطة التحقيق دون اصابات اضرار شجار طلاب مدرسة منطقة طبريا المروج رش غاز فلفل اصابة طالبة عينها كفر مندا شجار مفرقعات رئيس مجلس محلي طه فوزي زيدان شجب استنكار عائلة هيكل مقتل اب وابنيه منذ 4 سنوات والقاتل حر طليف سخنين مكابي تل ابيب مباراة نصف نهائي كأس الدولة مباراة خسارة بث مباشر مباشر الدوري الانجليزي مباشر الدوري الانجليزي بث مباشر مباريات يلا شوت مباشر كورة اون لاين حريق تبان تجميع قش دبورية اطفاء نار اندلاع اخماد بيوت القرية اطفائيةاطلاق نار اللد حافلة تقل طلابا وابل رصاص استنكار عارم شرطة تحقيق اضرار دون اصابات كفر مندا اعتداءات رش سيارات شعارات الاهالي لجنة تشكيل حراسة تكرار الشرطة انتخابات رئاسة مجلس محلي
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com