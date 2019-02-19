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مانشستر يونايتد يلقي بتشيلسي خارج كأس الاتحاد



  |   وكالات تصوير :afp   |   اضافة تعليق



بلغ مانشستر يونايتد ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، بفوزه على مضيفه تشيلسي (2-0)، اليوم الاثنين، على ملعب "ستامفورد بريدج"، ضمن منافسات ثمن النهائي.

وأحرز هدفي اللقاء كل من، أندير هيريرا (31)، وبول بوجبا (45).




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