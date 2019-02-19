مانشستر, يونايتد, يلقي, بتشيلسي, خارج, كأس, الاتحاد,

بلغ مانشستر يونايتد ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، بفوزه على مضيفه تشيلسي (2-0)، اليوم الاثنين، على ملعب "ستامفورد بريدج"، ضمن منافسات ثمن النهائي.

وأحرز هدفي اللقاء كل من، أندير هيريرا (31)، وبول بوجبا (45).