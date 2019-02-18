تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-02-18 22:57:33 بولندا تنسحب من قمة كانت مقررة في إسرائيل |  2019-02-18 21:54:42 اصابة رجل باطلاق نار في عرعرة |  2019-02-18 21:41:31 د.منصور عباس:المسافة بين الاحزاب الأربعة أقرب من قبل ...العربية للتغيير تنفي |  2019-02-18 19:58:35 طعن سيدتين من الشبلي داخل سيارة قرب دبورية |  2019-02-18 19:44:51 اصابة سيدة (40 عاما) وشاب (22 عاما) باطلاق نار على مخبز في الناصرة |  2019-02-18 19:33:08 قائد ليفربول يراهن على الفوز بالثنائية |  2019-02-18 19:30:55 موسكو تعلن تأجيل زيارة هنية |  2019-02-18 19:23:32 وزارة التّربية تجمّد نشر علامات إمتحانات المتساف على المستوى المدرسي |  2019-02-18 16:44:18 فوز منتخب طالبات الكليّة الأرثوذكسيّة لكرة القدم المصغّرة في بطولة مدارس لواء حيفا |  2019-02-18 16:40:47 مصرع رجل تعرض للدهس على شارع الشاطىء |  2019-02-18 16:39:07 بلدية عرابة تستضيف حلقة نقاش وتدريب لرؤساء ومهندسين البلديات والمجالس المحلية |  2019-02-18 15:47:38 غزة- ارتفاع نسب الطلاق مقارنة بالزواج في 2018 |  2019-02-18 15:45:47 تسيبي ليفني تعلن عن اعتزالها الحياة السياسية |  2019-02-18 14:50:03 نقابة المعلمين الهستدروت تثني على قرار وزارة المعارف الغاء نشر نتائج امتحانات النجاعة‎ |  2019-02-18 14:50:24 الكرملين: الولايات المتحدة في أزمة |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

اصابة رجل باطلاق نار في عرعرة



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



وصل الى مستشفى هيلل يافيه بالخضيرة رجل يبلغ من العمر 43 عاماً وهو مصاب بعيارات نارية اثر اطلاق نار في قرية عرعرة .


الطواقم الطبية التابعة لاحدى المراكز الطبية في البلاد قدمت العلاج الاولي للمصاب وتم نقله للمستشفى لاستكمال العلاج .

دوريات من الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق .
اصابة رجل باطلاق نار في عرعرة




كلمات متعلقة

اصابة, رجل, باطلاق, نار, في, عرعرة,

تابعونــا

د.منصور عباس:المسافة بين الاحزاب الأربعة أقرب من قبل ...العربية للتغيير تنفي د.منصور عباس:المسافة بين الاحزاب الأربعة أقرب من قبل ...العربية للتغيير تنفي 2019-02-18 | 21:41:31

عقد مساء اليوم الاثنين في مدينة عكا اجتماع رباعي جمع مركبات القائمة المشتركة من...

طعن سيدتين من الشبلي داخل سيارة قرب دبورية طعن سيدتين من الشبلي داخل سيارة قرب دبورية 2019-02-18 | 19:58:35

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال ان الشرطة تلقت بلاغ عن اصابة شابتين...

اصابة سيدة (40 عاما) وشاب (22 عاما) باطلاق نار على مخبز في الناصرة اصابة سيدة (40 عاما) وشاب (22 عاما) باطلاق نار على مخبز في الناصرة 2019-02-18 | 19:44:51

اصيبت سيدة تبلغ من العمر 40 عاما بجراح متوسطة اثر تعرضها لاطلاق نار في مدينة...

وزارة التّربية تجمّد نشر علامات إمتحانات المتساف على المستوى المدرسي وزارة التّربية تجمّد نشر علامات إمتحانات المتساف على المستوى المدرسي 2019-02-18 | 19:23:32

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان وزارة التربية والتعليم للاعلام العربي كمال عطيلة...

فوز منتخب طالبات الكليّة الأرثوذكسيّة لكرة القدم المصغّرة في بطولة مدارس لواء حيفا فوز منتخب طالبات الكليّة الأرثوذكسيّة لكرة القدم المصغّرة في بطولة مدارس لواء حيفا 2019-02-18 | 16:44:18

فاز منتخب طالبات الكليّة الأرثوذكسيّة العربيّة ببطولة لواء حيفا في كرة القدم...

مصرع رجل تعرض للدهس على شارع الشاطىء مصرع رجل تعرض للدهس على شارع الشاطىء 2019-02-18 | 16:40:47

لقي رجل يبلغ من العمر 52 عاماً مصرعه اثر تعرضه للدهس على شارع رقم 2 (الشاطىء) قرب اور...

بلدية عرابة تستضيف حلقة نقاش وتدريب لرؤساء ومهندسين البلديات والمجالس المحلية بلدية عرابة تستضيف حلقة نقاش وتدريب لرؤساء ومهندسين البلديات والمجالس المحلية 2019-02-18 | 16:39:07

استضافت بلدية عرابة حلقة نقاش لرؤساء كل من :عمر واكد نصارعرابة، الدكتور صفوت ابو...

غزة- ارتفاع نسب الطلاق مقارنة بالزواج في 2018 غزة- ارتفاع نسب الطلاق مقارنة بالزواج في 2018 2019-02-18 | 15:47:38

قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي في قطاع غزة حسن الجوجو أن الحصار المفروض على...

تسيبي ليفني تعلن عن اعتزالها الحياة السياسية تسيبي ليفني تعلن عن اعتزالها الحياة السياسية 2019-02-18 | 15:45:47

أعلنت رئيسة حزب "الحركة" تسيبي ليفني بعد ظهر اليوم قرارها عدم خوض الانتخابات...

نقابة المعلمين الهستدروت تثني على قرار وزارة المعارف الغاء نشر نتائج امتحانات النجاعة‎ نقابة المعلمين الهستدروت تثني على قرار وزارة المعارف الغاء نشر نتائج امتحانات النجاعة‎ 2019-02-18 | 14:50:03

قالت نقابة المعلمين العامة- الهستدروت انها تثني على قرار وزارة المعارف عدم نشر...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مخدرات مبلغ من المال نقدي اعتقال رجل زوجته الرملة مداهمة تفتيش بيت فحص امكانية اقامة محطة اطفاء مؤقته في طمرة مدينة سلطة الاطفاء بلدية طمرة مدرسة مار الياس تحتفل تخريج طلابها ثانوية طلاب ثواني عشر حيفا الأسقفية حادث دهس فتاة تركب دراجة هوائية الجنوب سيارة خطيرة مستشفى شرطة سير افتتاح العام الدراسي الجديد وزارة التعليم طلاب الصفوف الاولى الثانية يتعلمون في صفوف تعليمية صغيرةام الفحم تظاهرة المسجد الاقصى منير نبواني سلمان عامر رئيس مجلس جولس تشييع جثمان اطلاق نار الموت للعرب جدار حائط فندق شعارات عنصرية ضد العربام الفحم اعتقال شبان القاء حجارة زجاجات حارقة الشرطة حملة مواجهات مشتبهون مصادرة كابول غاز تعبئة عبلين محلات غير مرخصة الشرطة قوات خاصة محل بيع مواد بناء دون اصابات منطقة موريا حيفا اطفاء اخماد الشرطة التحقيقحريق مجمع سكاني الكابري قرب عا نهاريا مصنع كابرين محطة اطفاء زفولونحريق منطقة حرشية قرب قرية ميسر المثلث الشمالي طواقم اطفاء طائرات دهس ام الفحم فتاة شرطة اصابة مستشفى علاج حادث طرق اصابتان متوسطتان سيارة طاقم حيان الطبي الشرطة مستشفى
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com