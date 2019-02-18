اصابة, رجل, باطلاق, نار, في, عرعرة,

الطواقم الطبية التابعة لاحدى المراكز الطبية في البلاد قدمت العلاج الاولي للمصاب وتم نقله للمستشفى لاستكمال العلاج .دوريات من الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق .

وصل الى مستشفى هيلل يافيه بالخضيرة رجل يبلغ من العمر 43 عاماً وهو مصاب بعيارات نارية اثر اطلاق نار في قرية عرعرة .

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