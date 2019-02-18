د.منصور, عباس:المسافة, بين, الاحزاب, الأربعة, أقرب, من, قبل, ...العربية, للتغيير, تنفي,

عقد مساء اليوم الاثنين في مدينة عكا اجتماع رباعي جمع مركبات القائمة المشتركة من اجل التوصل الى تفاهمات واعادة تركيب القائمة من جديد قبل الموعد الاخير لتسجيل القوائم يوم الخميس القادم .

وجاء هذا الاجتماع تتمة لاجتماعات اخرى جرت امس بعد مبادرة من رئيس بلدية الناصرة علي سلام .وقال د .منصور عباس رئيس القائمة العربية الموحدة : الجلسة عقدت بأجواء إيجابية والنقاشات كانت موضوعية وهادئة، هنالك فهم جيد لمواقف الأطراف المختلفة ، المسافة اليوم بين الاحزاب الأربعة أقرب من ذي قبل.سنلتقي غدا لاستكمال المحادثات بعد الرجوع للمؤسسات الحزبية للمشاورة، حول مجموعة الصيغ التي اقترحت على طاولة المفاوضات.ومن جهتها نفت القائمة العربية للتغيير اقوال د,منصور عباس , حيث قال علي حيدر من العربية للتغيير قائلا: الخلافات بين الاحزاب ما زالت قائمة حول كافة النقاط ويجب قول الحقيقه للجمهور وعدم تضليلهم. الاحزاب الثلاثة لم تستطع ان تتفق بينها منذ انفصالنا عن المشتركة على مدار الاسابيع الماضية.نقترح على الاحزاب الثلاثة التوصل لاتفاق فينا بينهم اولا، ثم الجلوس معنا، لان ما يجري هو اضاعة للوقت ومحاولة لالقاء اللوم على الاخرين والخاسر هو شعبنا.