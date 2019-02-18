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اصابة سيدة (40 عاما) باطلاق نار في الناصرة



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



اصيبت سيدة تبلغ من العمر 40 عاما بجراح متوسطة اثر تعرضها لاطلاق نار في مدينة الناصرة.


وجاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء ان الطواقم الطبية هرعت للمكان ونقلت سيدة بحالة متوسطة الى مستشفى الناصرة الانجليزي.

 

صورة توضيحية 


الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق.

اصابة سيدة (40 عاما) باطلاق نار في الناصرة




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