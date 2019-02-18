اصابة, سيدة, (40, عاما), باطلاق, نار, في, الناصرة,

وجاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء ان الطواقم الطبية هرعت للمكان ونقلت سيدة بحالة متوسطة الى مستشفى الناصرة الانجليزي.

اصيبت سيدة تبلغ من العمر 40 عاما بجراح متوسطة اثر تعرضها لاطلاق نار في مدينة الناصرة.

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