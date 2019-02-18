قائد, ليفربول, يراهن, على, الفوز, بالثنائية,

أكد جوردان هندرسون، قائد نادي ليفربول الإنجليزي، أن فريقه قادر على الفوز ببطولتي دوري أبطال أوروبا، والدوري الإنجليزي، في الموسم الحالي.

وقال هندرسون في المؤتمر الصحفي التقديمي لمباراة بايرن ميونخ، في ذهاب دوري الـ16 لدوري أبطال أوروبا: "نحن نأخذ كل مباراة على حده، ومباراة بايرن ميونخ هي أكبر مواجهة لنا في الموسم".وتابع "الأمر ليس أننا نفضل بطولة على أخرى، ولكني أشعر بأن لدينا قائمة كافية للمنافسة في البطولتين، وأتمنى في نهاية الموسم أن نكون الأبطال في واحدة منهما على الأقل إذا لم يكن في البطولتين".وبشأن غياب فيرجيل فان دايك عن المباراة، واصل: "بالطبع غيابه مؤثر للغاية، ويمكنك أن ترى تأثير غيابه".وأكمل "لكن أعتقد أن لدينا الإمكانيات الكافية لتعويضه، وكل من ستتاح له الفرصة غدا سيعرف دوره".يذكر أن ليفربول سيستضيف غدا الثلاثاء، بايرن ميونخ، في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا على ملعب أنفيلد، قبل أن ينتقل لمواجهة مانشستر يونايتد، يوم الأحد المقبل، على ملعب أولد ترافورد.