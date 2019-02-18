وزارة, التّربية, تجمّد, نشر, علامات, إمتحانات, المتساف, على, المستوى, المدرسي,

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان وزارة التربية والتعليم للاعلام العربي كمال عطيلة :"الوزارة لن تنشر علامات المتساف 2018 وبالمقابل تقوم الوزارة بفحص بدائل جديدة لنشر العلامات . الجميع يعرف بأنّ امتحانات المتساف هي اداه داخليّة هامّة تعتمد عليها إدارة المدرسة والوزارة لتحديد اهداف ووضع برنامج خاص من أجل متابعة ومراقبة تقدّم الطلاب والمدارس. وزارة التّربية تحترم وتطبّق كل قرار يصدر عن المحكمة خاصّة وأنّ الوزارة كانت قد اشارت سابقا بأنّ نشر نتائج المتساف على المستوى المدرسي يوجد به مس بالعمليّة التّربويّة ، بالطلاب، بالمعلّمين وبموضوع المصداقيّة كما حدث في إمتحان المتساف بموضوعي الرّياضيّات واللغة الإنجليزيّة لطلاب الصّفوف الخامسة في العام 2018.

على ضوء ذلك كانت الوزارة قد توجّهت للقائم بأعمال المستشار القضائي للحكومة لفحص إمكانيّة وقف نشر نتائج المتساف على المستوى المدرسي مع الأخذ بعين الإعتبار القرارات والتّعليمات الصّادرة عن محكمة العدل العليا . القائم بأعمال المستشار القضائي للحكومة ،السّيّد راز نزري ،أقام جلسة بإشتراك المدير العام للوزارة شموئيل ابواب والجهات المهنيّة في الوزارة لبحث الموضوع حيث تمّ عرض وجهة نظر الوزارة بأنّه طرأ تغيير كبير وبشكل جوهري منذ صدور قرار محكمة العدل العليا بوجوب نشر النّتائج بأنّ النّشر يمسّ بالعمليّة التّربويّة ويرافق عمليّة النّشر احيانا ظواهر سلبيّة رغم انّ الوزارة تقوم بعدّة جهود لتقليص الضرر وبناء على ذلك تقبّل القائم بأعمال المستشار القضائي للحكومة موقف الوزارة فمن جهة من حق الجمهور أن يعرف ومن جهة ثانية فإنّ النّشر يسبّب ضررا لجهاز التّربية ومن هنا هناك حاجة وضرورة لفحص الموضوع مرّة أخرى وبشكل عميق . من منطلق المسؤوليّة الملقاة على وزارة التّربية ستقوم الوزارة بإجراء فحص مرّة أخرى بإشتراك المهنيّين والجمهور وسيتم تعيين طاقم مهني لفحص الموضوع يشمل فحص مبنى الإمتحان وطريقة تنفيذه وسيقدّم هذا الطاقم توصياته وبناء على ما ذّكر وبعلم القائم بأعمال المستشار القضائي للحكومة قرّرت وزارة التّربية تعليق وتجميد نشر نتائج إمتحانات المتساف على المستوى المدرسي في هذه الفترة.