فوز, منتخب, طالبات, الكليّة, الأرثوذكسيّة, لكرة, القدم, المصغّرة, في, بطولة, مدارس, لواء, حيفا,

فاز منتخب طالبات الكليّة الأرثوذكسيّة العربيّة ببطولة لواء حيفا في كرة القدم المصغّرة في المباريات التي جرت بين المدارس المختلفة في متناس الكبابير بتاريخ 2019/2/14.يذكر أنّ الكليّة الأرثوذكسيّة هي المدرسة العربيّة الوحيدة التي شاركت في المباريات السّابقة، وقد تأهّل المنتخب للمباريات القطريّة التي ستجري في آذار المقبل في ريشون لتسيون.

يتكوّن منتخب الكليّة لكرة القدم المصغّرة من الطالبات المميّزات: آية سريّة، عرين عبّود، جزيان خليل، ندى أبو راشد، حنين حيدر، ريان حواشي، لين سروجي، كرين زيدان، ماسة مواسي ودنى سعدي. أسّس المنتخب ويدرّبه الأستاذ جمال مخّول الذي أكّد على إيمانه بضرورة دمج الطّالبات بالرّياضات المختلفة بما في ذلك كرة القدم.