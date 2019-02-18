تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-02-18 19:44:51 اصابة سيدة (40 عاما) باطلاق نار في الناصرة |  2019-02-18 19:33:08 قائد ليفربول يراهن على الفوز بالثنائية |  2019-02-18 19:30:55 موسكو تعلن تأجيل زيارة هنية |  2019-02-18 19:23:32 وزارة التّربية تجمّد نشر علامات إمتحانات المتساف على المستوى المدرسي |  2019-02-18 16:44:18 فوز منتخب طالبات الكليّة الأرثوذكسيّة لكرة القدم المصغّرة في بطولة مدارس لواء حيفا |  2019-02-18 16:40:47 مصرع رجل تعرض للدهس على شارع الشاطىء |  2019-02-18 16:39:07 بلدية عرابة تستضيف حلقة نقاش وتدريب لرؤساء ومهندسين البلديات والمجالس المحلية |  2019-02-18 15:47:38 غزة- ارتفاع نسب الطلاق مقارنة بالزواج في 2018 |  2019-02-18 15:45:47 تسيبي ليفني تعلن عن اعتزالها الحياة السياسية |  2019-02-18 14:50:03 نقابة المعلمين الهستدروت تثني على قرار وزارة المعارف الغاء نشر نتائج امتحانات النجاعة‎ |  2019-02-18 14:50:24 الكرملين: الولايات المتحدة في أزمة |  2019-02-18 13:57:20 اصابة حرجة لرضيعة من النقب غرقت بدلو ماء ومواد تنظيف |  2019-02-18 13:22:52 توتر في ساحات المسجد الاقصى ومواجهات مع الشرطة |  2019-02-18 13:15:27 "الوالد 1 والوالد 2" بدلا من "الأب والأم" يثير جدلا في فرنسا! |  2019-02-18 13:15:59 في سن الـ34.. رونالدو يهيمن على أرقام "الكالتشيو" |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

فوز منتخب طالبات الكليّة الأرثوذكسيّة لكرة القدم المصغّرة في بطولة مدارس لواء حيفا



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



فاز منتخب طالبات الكليّة الأرثوذكسيّة العربيّة ببطولة لواء حيفا في كرة القدم المصغّرة في المباريات التي جرت بين المدارس المختلفة في متناس الكبابير بتاريخ 2019/2/14.يذكر أنّ الكليّة الأرثوذكسيّة هي المدرسة العربيّة الوحيدة التي شاركت في المباريات السّابقة، وقد تأهّل المنتخب للمباريات القطريّة التي ستجري في آذار المقبل في ريشون لتسيون.


يتكوّن منتخب الكليّة لكرة القدم المصغّرة من الطالبات المميّزات: آية سريّة، عرين عبّود، جزيان خليل، ندى أبو راشد، حنين حيدر، ريان حواشي، لين سروجي، كرين زيدان، ماسة مواسي ودنى سعدي. أسّس المنتخب ويدرّبه الأستاذ جمال مخّول الذي أكّد على إيمانه بضرورة دمج الطّالبات بالرّياضات المختلفة بما في ذلك كرة القدم. 




كلمات متعلقة

فوز, منتخب, طالبات, الكليّة, الأرثوذكسيّة, لكرة, القدم, المصغّرة, في, بطولة, مدارس, لواء, حيفا,

تابعونــا

اصابة سيدة (40 عاما) باطلاق نار في الناصرة اصابة سيدة (40 عاما) باطلاق نار في الناصرة 2019-02-18 | 19:44:51

اصيبت سيدة تبلغ من العمر 40 عاما بجراح متوسطة اثر تعرضها لاطلاق نار في مدينة...

وزارة التّربية تجمّد نشر علامات إمتحانات المتساف على المستوى المدرسي وزارة التّربية تجمّد نشر علامات إمتحانات المتساف على المستوى المدرسي 2019-02-18 | 19:23:32

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان وزارة التربية والتعليم للاعلام العربي كمال عطيلة...

مصرع رجل تعرض للدهس على شارع الشاطىء مصرع رجل تعرض للدهس على شارع الشاطىء 2019-02-18 | 16:40:47

لقي رجل يبلغ من العمر 52 عاماً مصرعه اثر تعرضه للدهس على شارع رقم 2 (الشاطىء) قرب اور...

بلدية عرابة تستضيف حلقة نقاش وتدريب لرؤساء ومهندسين البلديات والمجالس المحلية بلدية عرابة تستضيف حلقة نقاش وتدريب لرؤساء ومهندسين البلديات والمجالس المحلية 2019-02-18 | 16:39:07

استضافت بلدية عرابة حلقة نقاش لرؤساء كل من :عمر واكد نصارعرابة، الدكتور صفوت ابو...

غزة- ارتفاع نسب الطلاق مقارنة بالزواج في 2018 غزة- ارتفاع نسب الطلاق مقارنة بالزواج في 2018 2019-02-18 | 15:47:38

قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي في قطاع غزة حسن الجوجو أن الحصار المفروض على...

تسيبي ليفني تعلن عن اعتزالها الحياة السياسية تسيبي ليفني تعلن عن اعتزالها الحياة السياسية 2019-02-18 | 15:45:47

أعلنت رئيسة حزب "الحركة" تسيبي ليفني بعد ظهر اليوم قرارها عدم خوض الانتخابات...

نقابة المعلمين الهستدروت تثني على قرار وزارة المعارف الغاء نشر نتائج امتحانات النجاعة‎ نقابة المعلمين الهستدروت تثني على قرار وزارة المعارف الغاء نشر نتائج امتحانات النجاعة‎ 2019-02-18 | 14:50:03

قالت نقابة المعلمين العامة- الهستدروت انها تثني على قرار وزارة المعارف عدم نشر...

اصابة حرجة لرضيعة من النقب غرقت بدلو ماء ومواد تنظيف اصابة حرجة لرضيعة من النقب غرقت بدلو ماء ومواد تنظيف 2019-02-18 | 13:57:20

تخضع للعلاج في مستشفى سوروكا في بئر السبع طفلة رضيعة (عام) اصيبت باصابات حرجة اثر...

توتر في ساحات المسجد الاقصى ومواجهات مع الشرطة توتر في ساحات المسجد الاقصى ومواجهات مع الشرطة 2019-02-18 | 13:22:52

شهدت ساحات المسجد الاقصى مواجهات بين المصلين والشرطة حيث تم اخراج المصلين بالقوة...

شقيقان قاصران من كفرمندا مشتبهان باقتحام روضة اطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة وسرقة تلفاز والشرطة تعيده شقيقان قاصران من كفرمندا مشتبهان باقتحام روضة اطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة وسرقة تلفاز والشرطة تعيده 2019-02-18 | 12:36:52

اعتقلت الشرطة في كفرمندا شقيقين 15 و 16 عاما من كفرمندا بشبهة اقتحام روضة أطفال ذوي...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids سطو مسلح كفر ياسيف مشتبه شرطة سرقة مسدس سلا ح فرع بنك البريدمصرع لينا احمد شابة اطلاق نار الرامة قتيل مصاب حي الجنود المسرحين شرطة اسعاف حادث فريق هامبورغ الالماني مؤنس دبور الناصرة لاعب سويسرا 4 مليون يورو دهس راكب دراجة هوائية مصرع مقتل حادث ضرب هرب طرق اسعاف شرطة منازل عائلة عبد الغني المهددة بالهدم يرابطون امام بيوت العشرات مدينة معلمو سياقة تظاهرة خصخصة امتحانات السياقة تست تل العدس احتجاج وزارة المواصلات القدس قبالة مباني دار العلوم الثانوية المدرسة تخريج حفل الفوج الثاني طلابها الجديدة المكر قرية شابة مشتبهة الزرازير قتلت والدي سانتحر اغتصاب خطفت اختطاف اتصال بلاغ للشرطة اشتعال النيران سيارة عكا الكريوت فجر اليوم السبت شرطة اسعاف الطفلة بيسان محمد محاجنة ام الفحم اصغر مولودة هيليل يافيه مستشفى تدحرج شاحنة ثقيلة جرافة وايد قلط قرب اريحا مستشفى سائق اسعاف شرطة أول خط ملاحة سياحي بين عكا حيفا مينائي سفينة وزارة السياحة كريسميس ماركت شجرة الميلاد اضاءة استعدادات افتتاح بث مباشر :إيفرتون و آرسنالبث مباشر الدوري الانجليزيمشاهدة اون لاينكورة اون لاينيلاشوت يلا شوتاغلاق الشرطة الحرم القدسي الشريف حتى الخميس امام الزوار
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com