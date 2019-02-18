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مصرع رجل تعرض للدهس على شارع الشاطىء



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لقي رجل يبلغ من العمر 52 عاماً مصرعه اثر تعرضه للدهس على شارع رقم 2 (الشاطىء) قرب اور عكيفا .


الطواقم الطبية التابعة لنجمة داوود الحمراء هرعت للمكان واعلنت وفاة الرجل على الفور .
الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق مع السائق .
مصرع رجل تعرض للدهس على شارع الشاطىء




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