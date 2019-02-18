مصرع, رجل, تعرض, للدهس, على, شارع, الشاطىء,

الطواقم الطبية التابعة لنجمة داوود الحمراء هرعت للمكان واعلنت وفاة الرجل على الفور .الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق مع السائق .

لقي رجل يبلغ من العمر 52 عاماً مصرعه اثر تعرضه للدهس على شارع رقم 2 (الشاطىء) قرب اور عكيفا .

تابعونــا

اصابة سيدة (40 عاما) باطلاق نار في الناصرة 2019-02-18 | 19:44:51 اصيبت سيدة تبلغ من العمر 40 عاما بجراح متوسطة اثر تعرضها لاطلاق نار في مدينة...

وزارة التّربية تجمّد نشر علامات إمتحانات المتساف على المستوى المدرسي 2019-02-18 | 19:23:32 جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان وزارة التربية والتعليم للاعلام العربي كمال عطيلة...

فوز منتخب طالبات الكليّة الأرثوذكسيّة لكرة القدم المصغّرة في بطولة مدارس لواء حيفا 2019-02-18 | 16:44:18 فاز منتخب طالبات الكليّة الأرثوذكسيّة العربيّة ببطولة لواء حيفا في كرة القدم...

بلدية عرابة تستضيف حلقة نقاش وتدريب لرؤساء ومهندسين البلديات والمجالس المحلية 2019-02-18 | 16:39:07 استضافت بلدية عرابة حلقة نقاش لرؤساء كل من :عمر واكد نصارعرابة، الدكتور صفوت ابو...

غزة- ارتفاع نسب الطلاق مقارنة بالزواج في 2018 2019-02-18 | 15:47:38 قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي في قطاع غزة حسن الجوجو أن الحصار المفروض على...

تسيبي ليفني تعلن عن اعتزالها الحياة السياسية 2019-02-18 | 15:45:47 أعلنت رئيسة حزب "الحركة" تسيبي ليفني بعد ظهر اليوم قرارها عدم خوض الانتخابات...

نقابة المعلمين الهستدروت تثني على قرار وزارة المعارف الغاء نشر نتائج امتحانات النجاعة‎ 2019-02-18 | 14:50:03 قالت نقابة المعلمين العامة- الهستدروت انها تثني على قرار وزارة المعارف عدم نشر...

اصابة حرجة لرضيعة من النقب غرقت بدلو ماء ومواد تنظيف 2019-02-18 | 13:57:20 تخضع للعلاج في مستشفى سوروكا في بئر السبع طفلة رضيعة (عام) اصيبت باصابات حرجة اثر...

توتر في ساحات المسجد الاقصى ومواجهات مع الشرطة 2019-02-18 | 13:22:52 شهدت ساحات المسجد الاقصى مواجهات بين المصلين والشرطة حيث تم اخراج المصلين بالقوة...