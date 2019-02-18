مصرع, رجل, تعرض, للدهس, على, شارع, الشاطىء,

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اصيبت سيدة تبلغ من العمر 40 عاما بجراح متوسطة اثر تعرضها لاطلاق نار في مدينة...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان وزارة التربية والتعليم للاعلام العربي كمال عطيلة...
فاز منتخب طالبات الكليّة الأرثوذكسيّة العربيّة ببطولة لواء حيفا في كرة القدم...
استضافت بلدية عرابة حلقة نقاش لرؤساء كل من :عمر واكد نصارعرابة، الدكتور صفوت ابو...
قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي في قطاع غزة حسن الجوجو أن الحصار المفروض على...
أعلنت رئيسة حزب "الحركة" تسيبي ليفني بعد ظهر اليوم قرارها عدم خوض الانتخابات...
قالت نقابة المعلمين العامة- الهستدروت انها تثني على قرار وزارة المعارف عدم نشر...
تخضع للعلاج في مستشفى سوروكا في بئر السبع طفلة رضيعة (عام) اصيبت باصابات حرجة اثر...
شهدت ساحات المسجد الاقصى مواجهات بين المصلين والشرطة حيث تم اخراج المصلين بالقوة...
اعتقلت الشرطة في كفرمندا شقيقين 15 و 16 عاما من كفرمندا بشبهة اقتحام روضة أطفال ذوي...