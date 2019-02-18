بلدية, عرابة, تستضيف, حلقة, نقاش, وتدريب, لرؤساء, ومهندسين, البلديات, والمجالس, المحلية,

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فاز منتخب طالبات الكليّة الأرثوذكسيّة العربيّة ببطولة لواء حيفا في كرة القدم...
لقي رجل يبلغ من العمر 52 عاماً مصرعه اثر تعرضه للدهس على شارع رقم 2 (الشاطىء) قرب اور...
قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي في قطاع غزة حسن الجوجو أن الحصار المفروض على...
أعلنت رئيسة حزب "الحركة" تسيبي ليفني بعد ظهر اليوم قرارها عدم خوض الانتخابات...
قالت نقابة المعلمين العامة- الهستدروت انها تثني على قرار وزارة المعارف عدم نشر...
تخضع للعلاج في مستشفى سوروكا في بئر السبع طفلة رضيعة (عام) اصيبت باصابات حرجة اثر...
شهدت ساحات المسجد الاقصى مواجهات بين المصلين والشرطة حيث تم اخراج المصلين بالقوة...
اعتقلت الشرطة في كفرمندا شقيقين 15 و 16 عاما من كفرمندا بشبهة اقتحام روضة أطفال ذوي...
نفى النائب عيساوي فريج ما يشاع من اخبار عن مفاوضات متقدمة بين الجبهة الديمقراطية...
قالت رئيسة حزب الحركة تسيبي ليفني لمقربين منها انها تنوي اعتزال الحياة...