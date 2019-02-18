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بلدية عرابة تستضيف حلقة نقاش وتدريب لرؤساء ومهندسين البلديات والمجالس المحلية



  |   عوض دراوشه   |   اضافة تعليق



استضافت بلدية عرابة حلقة نقاش لرؤساء كل من :عمر واكد نصارعرابة، الدكتور صفوت ابو ريا سخنين، والمحامي قاسم سالم ديرحنا، ومنير حموده لبعينة نجيدات، عيلبون،وزاهر صالح كوكب ضمن مشروع بادر اليه اتحاد مدن لجودة البيئة حوض البطوف تحت عنوان "تطوير ثقافة التخطيط المستدام".


هذا المشروع يتم بالتعاون ما بين اتحاد مدن لجودة البيئة حوض البطوف والمجلس الاسرائيلي للابنية الخضراء وبتمويل من الصندوق الالماني هاينرش بول.

هنادي هجرس :المشروع يهدف الى تعزيز سبل واليات تجهيز واعداد مدن وقرى الاتحاد الى مواجهة التحديات البيئية لتغيرات المناخ والازمة البيئية، وكذلك تطوير بلدات تضمن جودة الحياة ورافهية العيش الكريم لجميع المواطنين، وتحصين البلدات من الناحة البيئية والاقتصادية والاجتماعية، من خلال هذه اللقاءات يتم تناول مواضيع مختلفة مثل: الحيز العام، الطاقة، السكن، المواصلات، ادارة المياه والنفايات، المناطق الخضراء، ودمج اسس بيئية معمارية في تخطيط بلدتنا لنضمن مستقبل مستدام.وقدم البروفيسور راسم خمايسي محاضرة تحت عنوان "تحديات في تطوير ثقافة التخطيط في البلدان العربية بين الموجود والمنشود "





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