غزة-, ارتفاع, نسب, الطلاق, مقارنة, بالزواج, في, 2018,

قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي في قطاع غزة حسن الجوجو أن الحصار المفروض على قطاع غزة والوضع الاقتصادي الصعب الذي يعانيه القطاع تسبب بشكل أساسي في زيادة التفكك المجتمعي والأسري، ما ساهم في زيادة حالات الطلاق مقارنة بالزواج رغم انخفاض عدد الحالات مقارنة بالعام الماضي.

وأوضح الجوجو في مؤتمر صحفي بوزارة الاعلام بغزة أن إجمالي عدد الزواج في عام 2018 بلغ (15.392)، في حين بلغت نسبة الزواج في 2017 (17.367)، لافتاً وجود حالة تراجع بنسبة 1975 حالة زواج.ولفت الجوجو إلى وجود تراجع في نسبة الزواج عام 2018، مشيراً إلى أن ذلك يعتبر مؤشراً خطيراً على الحالة الاقتصادية الصعبة التي يمر بها قطاع غزة، وانعكست انعكاسا سلبيا على تعداد الزواج.وذكر أن قطاع غزة يمر بحالة تسمى "العنوسة المركبة" أي عزوف صنف من الشباب في سن 30 عاماً وما فوق عن الزواج بسبب افرازات الواقع الاقتصادي الصعب، وعنوسة من صنف الفتيات.