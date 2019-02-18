تسيبي, ليفني, تعلن, عن, اعتزالها, الحياة, السياسية,

أعلنت رئيسة حزب "الحركة" تسيبي ليفني بعد ظهر اليوم قرارها عدم خوض الانتخابات التشريعية القادمة.

وأضافت خلال مؤتمر صحفي، أن قرارها يأتي للحيلولة دون هدر أصوات ناخبي معسكر اليسار.يشار الى ان استطلاعات للرأي نشرت في الفترة الأخيرة أشارت الى أن حزب ال"حركة" لن يتمكن من الحصول على عدد المقاعد المطلوبة لتجاوز نسبة الحسم في الانتخابات القريبة للكنيست.ويذكر ان ليفني كانت قد ائتلفت في الدورة الأخيرة بالكنيست مع كتلة المعسكر الصهيوني، وتولت منصب رئيسة المعارضة.وفي مطلع العام الجاري أعلن رئيس حزب العمل آفي غباي عن فض الشراكة مع ليفني. فحاولت ليفني بعد ذلك التحالف مع أحزاب أخرى الإ ان الأمر لم ينجح.