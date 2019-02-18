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نقابة المعلمين الهستدروت تثني على قرار وزارة المعارف الغاء نشر نتائج امتحانات النجاعة‎



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق




قالت نقابة المعلمين العامة- الهستدروت انها تثني على قرار وزارة المعارف عدم نشر نتائج امتحانات النجاعة "الميتساف" وذلك وفقًا لمطالب النقابة منذ عدة اشهر، ووفقًا لقرار المحكمة العليا التي منعت اصدار نتائج الامتحانات.


وكانت نقاب المعلمين العامة الهستدروت قد اعلنت قبل عدة اسابيع عن البدء بنزاع عمل في المدارس الابتدائية بسبب عدم قبول وزارة المعارف مطلبها ومنع نشر امتحانات الميتساف.


ويأتي مطلب عدم نشر نتائج هذه الامتحانات كجزء من مطلب النقابة الغاء الامتحانات في المدارس.


وفي تعقيبها على القرار قالت نقابة المعلمين، كما في السابق فإننا اليوم وفي المستقبل سنستمر بتمثيل المصالح المهنية والنقابية للمعلمين والوقوف امام اي مس في الجانب المهني. 
 




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