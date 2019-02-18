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الكرملين: الولايات المتحدة في أزمة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إنه لم يعد بالإمكان التكهن بتصرفات الولايات المتحدة، التي تمر بأزمة عميقة.



وقال ممثل الكرملين، في حديث مع صحيفة Hurriyet التركية، ردا على سؤال حول ما إذا كانت الولايات المتحدة ستسحب قواتها من سوريا بالفعل: "على سبيل المثال، رئيسنا رئيس بالفعل، يفعل ما يقول، ويتصرف بشكل يجعل الآخرين يفعلون ما يقول. الولايات المتحدة في أزمة عميقة، ونحن نفهم الصعوبات التي تواجهها، لكننا كذلك ننتظر بفارغ الصبر".


وأعلنت الولايات المتحدة، في 19 ديسمبر الماضي، بدء انسحاب قواتها من سوريا بقرار من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بعد ما وصفه بدحر تنظيم "داعش" في كامل الأراضي السورية.


وتقود واشنطن في سوريا قوات التحالف الدولي ضد "داعش" منذ صيف عام 2014 دون دعوة أو موافقة من دمشق، التي تتهم الجيش الأمريكي وحلفاءه بانتهاك سيادة الدولة وارتكاب مجازر متكررة بحق السوريين.




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