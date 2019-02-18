الكرملين:, الولايات, المتحدة, في, أزمة,

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من المقرر أن تستبدل المدارس الفرنسية كلمتي "الأم والأب" بـ "الوالد 1 والوالد 2"، بعد...
شهدت السجون السعودية، تنفيذ أول إضراب لعلماء عن الطعام، بعد نحو عامين من توقيفات...
أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أحمد مجدلاني، أن القيادة الفلسطينية لن...
أكدت الرئاسة الفلسطينية أن أي اقتطاع من أموال المقاصة الفلسطينية مرفوض تماما،...
افادت مصادر اعلامية اسرائيلية مساء اليوم الأحد ان جندي اصيب اثر انفجار قنبلة على...
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم ان عدم السماح بعودة المئات من عناصر "داعش"...
تم امس الجمعة حفل افتتاح حديقة فلسطين ببلدة أرغتثويلا بضواحي مدريد كما اطلق شارع...
يتوجه رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى موسكو يوم الخميس القادم...
قال الأمین العام للأمم المتحدة أنطونیو غوتیریس أن الحل السلمي والعادل للقضیة...
قال أمين عام حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستلوتنبرغ، إن روسيا نشرت صواريخ قادرة...