إلقاء, القبض, على, أمريكي, بتهمة, تعدد, الزوجات,

وتزوج مايكل ميدلتون، من ولاية مين، في عام 2013، من أليسا غرانت، من ولاية نيو هامبشير، وبناء على طلبه، أهدته سيارة جديدة وملابس وكمبيوترا وأجهزة مختلفة باهظة الثمن، ولكنها بعد فترة علمت أنه باعها.

أفادت صحيفة "واشنطن بوست" بأن السلطات في الولايات المتحدة ألقت القبض على رجل متزوج من أربع نساء لا يعرفن بعضهن.

تابعونــا

الأرض تشهد "قمر الثلج العملاق" هذا العام 2019-02-18 | 14:50:34 من المنتظر أن يضيء "قمر الثلج العملاق" سماء الأرض، الأسبوع الجاري، وربما سيكون هذا...

ما الضرر الذي تسببه شبكة Wi-Fi لجسم الإنسان ؟ 2019-02-18 | 12:00:31 لم يعد ممكنا تصور حياتنا اليوم من دون الإنترنت، الوسيلة الأساس للاتصال مع العالم...

هذه قصة أول تركية تنال الماجستير من جامعة بغزة 2019-02-18 | 11:00:00 حصلت المواطنة التركية رقية ديمير على درجة الماجستير في برنامج الصحة النفسية...

"Maserati" تطلق أولى سياراتها الكهربائية 2019-02-18 | 08:54:20 أعلنت شركة "Maserati" المتخصصة بإنتاج السيارات الفاخرة عن نيتها إطلاق أولى مركباتها...

بوغاتي تطلق أغلى سيارة رياضية في العالم ب 16 مليون يورو ! 2019-02-15 | 12:50:41 ذكر موقع "Supercars Blog" أن شركة بوغاتي تنوي إطلاق سيارة رياضية فاخرة بسعر قد يصل إلى 16...

قرد يخطف رضيعا في الهند ويرفض إطلاق سراحه 2019-02-15 | 10:30:35 خطف قرد في ولاية هاريانا الهندية طفلا في الثانية من عمره، ورفض الإفراج عنه أو حتى...

تحذير من نسخ مزيفة لتطبيقات شائعة على آيفون 2019-02-14 | 14:30:03 كشفت وكالة رويترز، أن قراصنة برمجيات استغلوا تكنولوجيا من ابتكار شركة أبل لتوزيع...

خدع تنتشر في "عيد الحب".. والخسائر 143 مليون دولار 2019-02-14 | 13:00:18 كثيرون هم، من يبحثون عن الحب على الإنترنت، ومع حلول "عيد الحب" الذي يصادف يوم...

وقف إنتاج أكبر طائرة في العالم !! 2019-02-14 | 12:00:11 أعلن الرئيس التنفيذي لمجموعة إيرباص توماس إيندرز، في بيان، الخميس، وقف إنتاج...