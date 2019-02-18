إلقاء, القبض, على, أمريكي, بتهمة, تعدد, الزوجات,

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من المنتظر أن يضيء "قمر الثلج العملاق" سماء الأرض، الأسبوع الجاري، وربما سيكون هذا...
لم يعد ممكنا تصور حياتنا اليوم من دون الإنترنت، الوسيلة الأساس للاتصال مع العالم...
حصلت المواطنة التركية رقية ديمير على درجة الماجستير في برنامج الصحة النفسية...
أعلنت شركة "Maserati" المتخصصة بإنتاج السيارات الفاخرة عن نيتها إطلاق أولى مركباتها...
ذكر موقع "Supercars Blog" أن شركة بوغاتي تنوي إطلاق سيارة رياضية فاخرة بسعر قد يصل إلى 16...
خطف قرد في ولاية هاريانا الهندية طفلا في الثانية من عمره، ورفض الإفراج عنه أو حتى...
كشفت وكالة رويترز، أن قراصنة برمجيات استغلوا تكنولوجيا من ابتكار شركة أبل لتوزيع...
كثيرون هم، من يبحثون عن الحب على الإنترنت، ومع حلول "عيد الحب" الذي يصادف يوم...
أعلن الرئيس التنفيذي لمجموعة إيرباص توماس إيندرز، في بيان، الخميس، وقف إنتاج...
أفرجت السلطات في محافظة أنطاليا التركية، عن شاب تورط في الاعتداء على 3 نساء ثم...