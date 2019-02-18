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إلقاء القبض على أمريكي بتهمة تعدد الزوجات



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أفادت صحيفة "واشنطن بوست" بأن السلطات في الولايات المتحدة ألقت القبض على رجل متزوج من أربع نساء لا يعرفن بعضهن.



وتزوج مايكل ميدلتون، من ولاية مين، في عام 2013، من أليسا غرانت، من ولاية نيو هامبشير، وبناء على طلبه، أهدته سيارة جديدة وملابس وكمبيوترا وأجهزة مختلفة باهظة الثمن، ولكنها بعد فترة علمت أنه باعها.




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