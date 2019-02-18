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الأرض تشهد "قمر الثلج العملاق" هذا العام



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



من المنتظر أن يضيء "قمر الثلج العملاق" سماء الأرض، الأسبوع الجاري، وربما سيكون هذا القمر أكبر بدر والأكثر إشراقا لهذا العام.


وسيصل القمر الكامل إلى أقرب نقطة له من الأرض، يوم الثلاثاء 19 فبراير، على بعد نحو 357 كلم من كوكبنا، ما يجعله ثاني أكبر قمر عملاق لهذا العام بعد "قمر الذئب العملاق"، في 21 يناير.


ويعرف بدر شهر فبراير باسم "قمر الثلج" أو "قمر الجوع"، لأن هذا الشهر غالبا ما يشهد أعنف تساقط للثلوج ويأتي في نهاية الشتاء عندما يكون الغذاء شحيحا.


وسيشهد العام 2019 ثلاثة أقمار عملاقة، حيث سيستمتع الجمهور، خلال الشهر المقبل، بمشاهدة "قمر الدود" العملاق، في 21 مارس، للإعلان عن بداية الربيع، وإذا فاتتك متابعة هذه الأقمار العملاقة، فلن تتمكن من رؤية هذه الظاهرة مجددا إلا في عام 2026.


وسيصل القمر إلى أقرب نقطة له من الأرض، الساعة 9:06 صباحا بتوقيت غرينتش، وسيكون في ذروته الساعة 3:53 مساء، بتوقيت غرينتش، ولن يكون مرئيا إلا بعد أن يرتفع في السماء عند الساعة 5:11 مساء.


وتظهر الأقمار العملاقة أكبر بنحو 14%، وأكثر إشراقا بنسبة 30% من "القمر الصغير"، وهي ظاهرة فلكية طبيعية تحدث عند اكتمال القمر ويصبح بدرا عند أبعد نقطة من الأرض، زهاء 405500 كلم




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