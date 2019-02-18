فوائد, الحلبة, للصحة, الجلدية, ولمرضى, السكري, والكولسترول,

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وصف مدرب مانشستر يونايتد أولي غونار سولسكاير نجم فريقه التشيلي أليكسيس سانشيز،...
حصلت صحيفة "إكسبرس" البريطانية على أول تعليق من نادي ليفربول الإنجليزي، فيما يخص...
بات أغلب عشاق كريستيانو رونالدو يتقبلون بل ويشيدون بالقرار الذي اتخذه نجمهم...
قبيل مباراة ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وبايرن ميونخ في...
ذكرت تقارير صحفية أن أسطورة كرة القدم الفرنسية السابق زين الدين زيدان أعرب عن...
علق وزير الإعلام السعودي تركي الشبانة على التقارير التي انتشرت مؤخرا بشأن رغبة...
تلقى ريال مدريد الهزيمة بنتيجة (2-1) أمام جيرونا، ظهر اليوم الأحد، ضمن منافسات...
كشف تقرير صحفي بريطاني، أن ليفربول لم يعد قلقًا من تكرار سيناريو رحيل نجومه في...
يُواجه سيرجيو راموس، نجم ريال مدريد، خطر الغياب عن كلاسيكو الليجا، أمام برشلونة...
تلقى بايرن ميونخ ضربة موجعة، خلال فوزه على أوجسبورج (3-2)، اليوم الجمعة، ضمن الجولة...