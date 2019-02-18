تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-02-18 16:44:18 فوز منتخب طالبات الكليّة الأرثوذكسيّة لكرة القدم المصغّرة في بطولة مدارس لواء حيفا |  2019-02-18 16:40:47 مصرع رجل تعرض للدهس على شارع الشاطىء |  2019-02-18 16:39:07 بلدية عرابة تستضيف حلقة نقاش وتدريب لرؤساء ومهندسين البلديات والمجالس المحلية |  2019-02-18 15:47:38 غزة- ارتفاع نسب الطلاق مقارنة بالزواج في 2018 |  2019-02-18 15:45:47 تسيبي ليفني تعلن عن اعتزالها الحياة السياسية |  2019-02-18 14:50:03 نقابة المعلمين الهستدروت تثني على قرار وزارة المعارف الغاء نشر نتائج امتحانات النجاعة‎ |  2019-02-18 14:50:24 الكرملين: الولايات المتحدة في أزمة |  2019-02-18 13:57:20 اصابة حرجة لرضيعة من النقب غرقت بدلو ماء ومواد تنظيف |  2019-02-18 13:22:52 توتر في ساحات المسجد الاقصى ومواجهات مع الشرطة |  2019-02-18 13:15:27 "الوالد 1 والوالد 2" بدلا من "الأب والأم" يثير جدلا في فرنسا! |  2019-02-18 13:15:59 في سن الـ34.. رونالدو يهيمن على أرقام "الكالتشيو" |  2019-02-18 12:44:15 أول إضراب عن الطعام لعلماء في سجون السعودية |  2019-02-18 12:36:52 شقيقان قاصران من كفرمندا مشتبهان باقتحام روضة اطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة وسرقة تلفاز والشرطة تعيده |  2019-02-18 12:17:19 كوكب ابو الهيجاء: طيب الذكر الحاج يوسف ذياب علي "ابو محمد" في ذمة الله |  2019-02-18 12:15:00 فريج : ليس هناك اية مفاوضات مع الجبهة حتى الساعة |

الرئيسية | رياضة عالمية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

مدرب مانشستر يونايتد يشبّه سانشيز بعبوة الكاتشاب



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



وصف مدرب مانشستر يونايتد أولي غونار سولسكاير نجم فريقه التشيلي أليكسيس سانشيز، الذي يعاني من تراجع حاد في مستواه، بعبوة "الكاتشاب".



وعند سؤاله عن النجم التشيلي، نفى سولسكاير أن يكون سانشيز قد أنهى فترة قمة مستواه، وقال إنه سيكون مثل عصر عبوة الكاتشاب، لن ينزل الكثير في البداية، ولكنه سيتدفق بكثرة بعدها، مثل الأهداف.

وقال المدرب النرويجي: "هو لا يزال شابا. هو رجل بعمر 30 سنة، ولكنه يستطيع اللعب لأعوام كثيرة قادمة. لقد كان مصابا في الفترة الأولى لذا من غير المنطقي الحكم عليه الآن وتوقع عودته لمستوى عال فورا".


وأضاف: "مثل عبوة الكاتشاب التي تعصرها ولا يخرج منها شيء، ولكن فجأة يخرج الكاتشاب منها بكثافة. سيكون (سانشيز) على ما يرام".

وعانى سانشيز، الذي يتقاضى واحدا من أعلى الرواتب في الدوري الإنجليزي الممتاز، منذ انتقاله لمانشستر يونايتد، قادما من أرسنال قبل عامين.


ولم يستطع إثبات نفسه مع "الشياطين الحمر"، وبدى غير منسجم مع المجموعة.




كلمات متعلقة

مدرب, مانشستر, يونايتد, يشبّه, سانشيز, بعبوة, الكاتشاب,

تابعونــا

فوائد الحلبة للصحة الجلدية ولمرضى السكري والكولسترول فوائد الحلبة للصحة الجلدية ولمرضى السكري والكولسترول 2019-02-18 | 15:50:04

فوائد الحلبة مهمة جداً لصحة الجسم، شرط تناولها تحت إشراف إختصاصي تغذية أو طبيب،...

صفقة صلاح ويوفنتوس.. ليفربول يرد بجملة واحدة صفقة صلاح ويوفنتوس.. ليفربول يرد بجملة واحدة 2019-02-18 | 14:50:17

حصلت صحيفة "إكسبرس" البريطانية على أول تعليق من نادي ليفربول الإنجليزي، فيما يخص...

في سن الـ34.. رونالدو يهيمن على أرقام "الكالتشيو" في سن الـ34.. رونالدو يهيمن على أرقام "الكالتشيو" 2019-02-18 | 13:15:59

بات أغلب عشاق كريستيانو رونالدو يتقبلون بل ويشيدون بالقرار الذي اتخذه نجمهم...

ليفربول يلاقي بايرن ميونخ غدا في مواجهة نارية مرتقبة ليفربول يلاقي بايرن ميونخ غدا في مواجهة نارية مرتقبة 2019-02-18 | 12:00:30

قبيل مباراة ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وبايرن ميونخ في...

زيدان يضع شروطه لتدريب تشلسي.. 260 مليون دولار ولاعب زيدان يضع شروطه لتدريب تشلسي.. 260 مليون دولار ولاعب 2019-02-18 | 11:00:33

ذكرت تقارير صحفية أن أسطورة كرة القدم الفرنسية السابق زين الدين زيدان أعرب عن...

توضيح سعودي بشأن تقارير شراء ولي العهد لمانشستر يونايتد توضيح سعودي بشأن تقارير شراء ولي العهد لمانشستر يونايتد 2019-02-18 | 08:52:03

علق وزير الإعلام السعودي تركي الشبانة على التقارير التي انتشرت مؤخرا بشأن رغبة...

ريال مدريد يسقط في فخ الخسارة أمام جيرونا ريال مدريد يسقط في فخ الخسارة أمام جيرونا 2019-02-17 | 15:08:35

تلقى ريال مدريد الهزيمة بنتيجة (2-1) أمام جيرونا، ظهر اليوم الأحد، ضمن منافسات...

أموال ليفربول تحجز صلاح داخل أسوار أنفيلد أموال ليفربول تحجز صلاح داخل أسوار أنفيلد 2019-02-17 | 09:23:41

كشف تقرير صحفي بريطاني، أن ليفربول لم يعد قلقًا من تكرار سيناريو رحيل نجومه في...

راموس في مأزق قبل الكلاسيكو راموس في مأزق قبل الكلاسيكو 2019-02-16 | 16:43:53

يُواجه سيرجيو راموس، نجم ريال مدريد، خطر الغياب عن كلاسيكو الليجا، أمام برشلونة...

إصابة مخيفة لبايرن ميونخ قبل موقعة ليفربول إصابة مخيفة لبايرن ميونخ قبل موقعة ليفربول 2019-02-16 | 07:03:17

تلقى بايرن ميونخ ضربة موجعة، خلال فوزه على أوجسبورج (3-2)، اليوم الجمعة، ضمن الجولة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids ميسم ابو القيعان الاعتداء شاب محمد النباري رئيس مجلس حورة انقلاب سيارة حادث طرق اسعاف مصابان مصابين اصابة سيارة اسعاف شرطة ممرض سابق مستشفى رمبام حيفا اعمال مشينة مريضة مجهولون اعمال تخريب مدرسة الزهراء جت قرية وادي عارة شرطة تحقيق اقتحام احتراق 3 سيارات شارع هرتسوغ اطفاء اخماد مدينة عكا الشرطة تحقق أحمد دوابشة الطفل حلم تحقق رونالدو مدريد رابطة ريال فلسطين القاء حذاء مشتبه ام الفحم مشجع حارس مرمى فريق بيتار القدس الدوحة اتحاد ابناء سخنين قنابل ذخيرة سلاح مسدس بندقية طرعان شمال دير الاسد سخنين المشهد تمديد اعتقل أب القدس مشتبه بمحاولة قتل ابنته طعن طعنا مقص مشتفشى الناصرة الانجليزي اعياد احتفال باقة الغربية جت انتخابات الثلاثاء اقتراع تصويت رئاسة عضوية مدخل ام الفحم مواجهات نصرة الاقصى معتقلين اصابة خطيرة حادث طرق دهس سيارة كفر مندا طفلة مستشفى اسعاف شرطة اصابة الطيرة اطلاق نار شاب متوسطة اسعاف شرطة سليم رضى مصرع مجد شمس انقلاب تراكتور كرم تفاح حادث عمل
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com