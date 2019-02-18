مدرب, مانشستر, يونايتد, يشبّه, سانشيز, بعبوة, الكاتشاب,

وصف مدرب مانشستر يونايتد أولي غونار سولسكاير نجم فريقه التشيلي أليكسيس سانشيز، الذي يعاني من تراجع حاد في مستواه، بعبوة "الكاتشاب".

وعند سؤاله عن النجم التشيلي، نفى سولسكاير أن يكون سانشيز قد أنهى فترة قمة مستواه، وقال إنه سيكون مثل عصر عبوة الكاتشاب، لن ينزل الكثير في البداية، ولكنه سيتدفق بكثرة بعدها، مثل الأهداف.وقال المدرب النرويجي: "هو لا يزال شابا. هو رجل بعمر 30 سنة، ولكنه يستطيع اللعب لأعوام كثيرة قادمة. لقد كان مصابا في الفترة الأولى لذا من غير المنطقي الحكم عليه الآن وتوقع عودته لمستوى عال فورا".وأضاف: "مثل عبوة الكاتشاب التي تعصرها ولا يخرج منها شيء، ولكن فجأة يخرج الكاتشاب منها بكثافة. سيكون (سانشيز) على ما يرام".وعانى سانشيز، الذي يتقاضى واحدا من أعلى الرواتب في الدوري الإنجليزي الممتاز، منذ انتقاله لمانشستر يونايتد، قادما من أرسنال قبل عامين.ولم يستطع إثبات نفسه مع "الشياطين الحمر"، وبدى غير منسجم مع المجموعة.