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جورج كلوني لأمل علم الدين.. “لقد انتهى كلّ شيء”



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



منذ اليوم الأوّل لزواجهما، يواجه كلّ من النجم العالمي جورج كلوني وزوجته أمل علم الدين الشائعات خصوصاً شائعة انفصالهما.



وقد تصدرت صورة جورج كلوني غلاف مجلة “لايف آند ستايل” مع عبارة “لقد انتهى كلّ شيء.”
 
هذا الأمر أثار ضجة كبيرة بين الناس إذ أشارت الصحيفة إلى أن كلوني قال هذه الجملة لأمل منهياً زواجهما.


وقيل أيضاً إنهما يعملان حالياً على إنهاء معاملات الطلاق ويتباحثان في موضوع حضانة الأطفال.


أما صحيفة “غوسب كوب” فقد نفت كلّ ما نشرته “لايف آند ستايل” وأكدّت أن الموضوع غير صحيح.




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