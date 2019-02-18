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اصابة حرجة لرضيعة من النقب غرقت بدلو ماء ومواد تنظيف



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



تخضع للعلاج في مستشفى سوروكا في بئر السبع طفلة رضيعة (عام) اصيبت باصابات حرجة اثر تعرضها للغرق في دلو ماء فيه مواد تنظيف وقا للتحقيقات الاولية .



وافيد ان الطفلة وصلت الى عيادة في قرية الاعسم بالنقب ومن هناك نقلت الى مستشفى سوروكا في بئر السبع لاستكمال علاجها .


وقد باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.


الصورة توضيحية ...
اصابة حرجة لرضيعة من النقب غرقت بدلو ماء ومواد تنظيف




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