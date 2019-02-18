اصابة, حرجة, لرضيعة, من, النقب, غرقت, بدلو, ماء, ومواد, تنظيف,

تخضع للعلاج في مستشفى سوروكا في بئر السبع طفلة رضيعة (عام) اصيبت باصابات حرجة اثر تعرضها للغرق في دلو ماء فيه مواد تنظيف وقا للتحقيقات الاولية .

وافيد ان الطفلة وصلت الى عيادة في قرية الاعسم بالنقب ومن هناك نقلت الى مستشفى سوروكا في بئر السبع لاستكمال علاجها .وقد باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.الصورة توضيحية ...