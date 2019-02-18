توتر, في, ساحات, المسجد, الاقصى, ومواجهات, مع, الشرطة,

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فاز منتخب طالبات الكليّة الأرثوذكسيّة العربيّة ببطولة لواء حيفا في كرة القدم...
لقي رجل يبلغ من العمر 52 عاماً مصرعه اثر تعرضه للدهس على شارع رقم 2 (الشاطىء) قرب اور...
استضافت بلدية عرابة حلقة نقاش لرؤساء كل من :عمر واكد نصارعرابة، الدكتور صفوت ابو...
قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي في قطاع غزة حسن الجوجو أن الحصار المفروض على...
أعلنت رئيسة حزب "الحركة" تسيبي ليفني بعد ظهر اليوم قرارها عدم خوض الانتخابات...
قالت نقابة المعلمين العامة- الهستدروت انها تثني على قرار وزارة المعارف عدم نشر...
تخضع للعلاج في مستشفى سوروكا في بئر السبع طفلة رضيعة (عام) اصيبت باصابات حرجة اثر...
اعتقلت الشرطة في كفرمندا شقيقين 15 و 16 عاما من كفرمندا بشبهة اقتحام روضة أطفال ذوي...
نفى النائب عيساوي فريج ما يشاع من اخبار عن مفاوضات متقدمة بين الجبهة الديمقراطية...
قالت رئيسة حزب الحركة تسيبي ليفني لمقربين منها انها تنوي اعتزال الحياة...