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توتر في ساحات المسجد الاقصى ومواجهات مع الشرطة



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



شهدت ساحات المسجد الاقصى مواجهات بين المصلين والشرطة حيث تم  اخراج المصلين بالقوة  من ساحات المسجد واعتقلت الشرطة  5 مواطنين بينهم موظفة من الاوقاف، و4 شبان .


وكان الشبان قد ادوا صلاة الظهر على باب الرحمة الذي اقفلته الشرطة بالسلاسل، وكسروا الاقفال والباب، فوقعت مواجهات مع الشرطة  وامتد الاعتداء بالضرب بالعصي من باب الرحمة الى كافة ساحات المسجد الاقصى.





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