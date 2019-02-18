السورية, رولا, منصور, تثير, الجدل, مجددا, لتشبهها, بـهيفاء, وهبي!,

عادت الإعلامية السورية رولا منصور لإثارة الجدل من جديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تداول عدد من النشطاء صورًا لها، حيث تتشابه ملامحها بشكل كبير مع الفنانة هيفاء وهبي، وهو ما جعل الكثيرين يختلط عليهم الأمر بينها وبين هيفاء.

وكانت رولا اعترفت من قبل أنها تحرص على أخذ نفس وضعيات التصوير التي تتبعها هيفاء ولفتت رولا إلى أنها سعيدة جدًا بهذا الشبه وهو ما يجعل الناس تتهافت لالتقاط الصور معها معتقدين أنها هيفاء.وأكدت رولا أنها لم تجر أي عملية تجميل سابقًا وأن الشبه بينها وبين هيفاء طبيعي سواء بلون الشعر أو العينين.