بات أغلب عشاق كريستيانو رونالدو يتقبلون بل ويشيدون بالقرار الذي اتخذه نجمهم المفضل الصيف الماضي بالرحيل عن ريال مدريد من أجل الانضمام ليوفنتوس، بعدما كانوا يعارضون بشدة هذه الفكرة.

تغيير موقف عشاق "الدون" لم يأت محض الصدفة، بل جاء بعد الأداء الجيد الذي يقدمه صاحب الـ34 عاما منذ انضمامه للسيدة العجوز مطلع الموسم الحالي، والأرقام تؤكد ذلك، فبعد انقضاء 24 جولة من الدوري الإيطالي، ينفرد رونالدو بصدارة قائمة هدافي يوفنتوس والكالتشيو برصيد 19 هدفا، كما أنه أكثر من صنع الأهداف في الدوري الإيطالي هذا الموسم (8 أهداف)، وساهم في ما مجموعه 27 هدفا لليوفي.هيمنة رونالدو على أرقام الدوري الإيطالي جعلت يوفنتوس يتربع على عرش صدارة "الكالتشيو" بفارق 13 نقطة عن أقرب منافسيه، وتبدو مسألة حفاظه عن لقبه مسألة وقت ليس إلا.ولم يكن أشد المتفائلين يتوقعون هذا التوهج لرونالدو في الدوري الإيطالي، حيث تنبأ له الكثيرون بفشل تجربته في يوفنتوس، بسبب تقدمه في السن، وأيضا على اعتبار أن "الكالتشيو" هو أحد أقوى الدوريات في العالم من حيث الدفاع و"الغرينتا"، والروح القتالية، وهو ما قد يجعل ميزة النجم البرتغالي في تسجيل الأهداف تندثر