أول, إضراب, عن, الطعام, لعلماء, في, سجون, السعودية,

شهدت السجون السعودية، تنفيذ أول إضراب لعلماء عن الطعام، بعد نحو عامين من توقيفات طالت مشايخ وحقوقيين، دون تعقيب من السلطات، التي عادة ما تقول إنها تقدم رعاية لكافة المحتجزين لديها.

ووفق حساب "معتقلي الرأي"، الذي يدعم حقوق الموقوفين بسجون السعودية عبر "تويتر"، أعلن الشيخ السعودي، عبد الله الحامد في بيان له من داخل السجن، الإضراب المفتوح عن الطعام.وقال إن قرار الإضراب إلى الاحتجاج على سوء معاملتهم في السجون، مطالبا بالإفراج الفوري عن جميع نشطاء العمل السلمي وأصحاب الرأي.